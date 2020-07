RestiamoLiberi: in 150 ieri in piazza Duomo per protestare contro la legge Zan e il nuovo reato di omotransfobia

In piazza per dire ad una legge liberticida che andrà a limitare la libertà personale di tutti.

Il ddl Zan è in corso di discussione al parlamento e prevede l’introduzione di un nuovo reato, l’omotransfobia che non avendo una definizione legislativa si presta all’interpretazione del giudice.

Si rischia, com’è successo ad un Pastore Evangelico a Brema, di essere accusati di incitamento all’odio, solo per aver criticato il matrimonio omosessuale.

Il rischio concreto è quello dell’abolizione del diritto di critica nei confronti di qualsiasi realtà omosessuale tema di discussione.

Ieri mattina dalle 11.00 a mezzogiorno si sono ritrovati in 150 in Piazza Duomo per manifestare silenziosamente contro questo disegno di legge. In contemporanea nelle piazze italiane, è calato il silenzio, tutti in piedi chi a leggere, chi a pregare, ma anche semplicemente a riflettere per un’ora esatta.

«Oggi siamo in questa piazza per la libertà. Nel pieno di una crisi economica e sociale senza precedenti – si legge in una nota degli organizzatori – con milioni di famiglie ed imprese in enorme difficoltà, in Parlamento c’è chi ritiene urgente far approvare una legge sulla cosiddetta omotransfobia. Una legge inutile quindi. Ma una legge soprattutto pericolosa perché mira a istituire un nuovo reato, quello di omotransfobia appunto, che non viene definito dal legislatore, lasciando così enormi spazi a interpretazioni e derive liberticide che colpiranno chiunque esprimerà un pensiero non allineato al mainstream».

Durante la silenziosa protesta sono state molte le persone che si sono fermate interrogando i manifestanti il cui silenzio ha scosso più di ogni parola.

«Noi oggi abbiamo detto sì alla libertà di espressione e di coscienza che vorrebbero toglierci, sì al diritto di ogni bambino a crescere con un papà ed una mamma, sì alla libertà di educazione, di religione, di stampa, e soprattutto no alla legge bavaglio Zan. Ora lasceremo questa piazza ma continueremo a vegliare nella vita. Lì dove siamo ogni giorno. Pronti a scendere in piazza di nuovo se l’iter di questa legge non verrà fermato» – Queste le ultime parole del discorso del manifestanti di piazza Duomo

La veglia è stata introdotta da un identico discorso seguito da uno finale, uguale per tutti. Al solito la chiesa di Papa Francesco non ha preso una posizione ufficiale nei confronti di questa proposta di legge targata PD, lo ha fatto in termini chiari e drastici la Chiesa Ortodossa Italiana: “ Il Disegno di Legge Zan – Boldrini – Scalfarotto è un attacco alla libertà religiosa in Italia – lo afferma mons. Filippo Ortenzi, arcivescovo della Chiesa Ortodossa Italiana, per il quale – i cristiani rischiano il carcere, o di fare volontariato nelle associazioni arcobaleno (che forse è anche peggio) se soltanto, Bibbia alla mano, ricordano che nella Torah o Pentateuco, Dio proibisce e condanna le depravazioni sessuali (Genesi 19:1-29) e definisce abominio i rapporti sodomitici (Levitico 18,22 e 20,13). Condanne più volte ribadite da San Paolo nella prima lettera ai Corinti (6,9), nella Lettera ai Romani (1,26) e anche nella prima lettera a Timoteo (1,10) e presente nella lettera dell’Apostolo Giuda Taddeo (Lettera di Giuda 5,7). San Giovanni Evangelista ci ricorda che ai fornicatori e agli impudici viene precluso il Regno dei Cieli (Apocalisse 22,14-15). Per non parlare dei Padri della Chiesa che da Sant’Ambrogio, Sant’Agostino di Ippona a … San Giovanni Crisostomo, tutti condannano senza se e senza ma le pratiche sessuali perverse e contro natura la cui critica si vuole reprimere per legge e che si vogliono imporre come modello anche ai bambini attraverso la propaganda gender nelle scuole.”