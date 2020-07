Con il GREST avventurose vacanze “Sottosopra” per i ragazzi dell’Alta Val di Non

Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza creatasi a causa dell’epidemia da Coronavirus, anche quest’anno non mancheranno le vacanze con il GREST (Gruppo Estate Ricreativo Estivo) per bambini e ragazzi residenti in Alta Anaunia, intitolato “Sottosopra – Come in cielo così in terra”. Un’altra avventura da vivere con i piedi ben piantati per terra ma con le braccia alzate verso il cielo. La terra con le sue diversità, le sue realtà, la sua fantasia è al centro del cammino GREST 2020, in un tempo così particolare e difficile per tutti noi.

Durante questi mesi ci sono state imposte molte regole e costrizioni, e chi ne ha risentito di più sono stati sicuramente gli adolescenti; non si poteva dunque privarli delle sospirate vacanze estive! Perciò le Parrocchie Alta Val di Non hanno organizzato, anche se in forma ridotta, il consueto Gruppo Estivo, un ricco programma fatto di avventurose escursioni a piedi ed in bicicletta, giochi, e perfino rafting!

Queste escursioni sono rivolte a ragazzi e ragazze dalla 2a media già frequentata fino alla 1a superiore già frequentata. Ecco il programma dettagliato:

Giovedì 6 agosto: percorso sulla pista ciclabile della Val di Sole. Con il trenino della Trento – Malè si partirà da Dermulo e si salirà fino a Mezzana, costeggiando il fiume Noce. In bicicletta (no E-bike) si scenderà fino alle Contre di Caldes. Pranzo al sacco e pomeriggio di giochi in compagnia. Viaggio in bici fino a Mostizzolo dove si riprenderà il trenino fino a Dermulo.

Giovedì 13 agosto: rafting sul fiume Noce. Il rafting consiste nel solcare l’acqua del fiume Noce a bordo di speciali gommoni detti raft. Una guida esperta dà le indicazioni all’equipaggio che è parte attiva nella discesa. Il rafting è lo sport ideale per gli amanti della natura, alla ricerca di emozioni forti e di paesaggi spettacolari. Partiamo con il trenino della Trento – Malè da Dermulo e si salirà fino a Mezzana. Trasbordo a cura del centro rafting fino a Pellizzano. Il percorso si svolge da Pellizzano a Mezzana. Pranzo al sacco e giochi in compagnia. Il ritorno sarà sempre con il trenino.

Giovedì 20 agosto: il sentiero nella roccia per San Romedio, un’avventura da provare. Partiamo a piedi dal Museo Retico a Sanzeno; attraverso il percorso nella roccia si arriva al Santuario di San Romedio; visita al Santuario e poi salita nel bosco fino ai laghetti di Coredo e Tavon. Merenda e giochi in compagnia. Partenza da Coredo per poi ritornare autonomamente.

Mercoledì 26 e giovedì 27 agosto: monte Pasubio, sentiero delle 52 gallerie – tra guerra e pace. Si arriva con il pullman a Bocchetta Campiglia in Veneto. La strada storica militare delle 52 gallerie si percorre partendo dal passo di Xomo. L’escursione non è da sottovalutare ma non presenta particolari difficoltà o pericoli. Si arriva al rifugio Achille Papa con pernottamento. Il giorno seguente si ridiscende a valle, ritorno a casa in pullman.

Saranno accettati un numero massimo di 30 ragazzi. Le iscrizioni devono essere fatte presso la segreteria parrocchiale di Cavareno entro il 18 luglio dalle 14.30 alle 18.00. L’elenco degli iscritti sarà fatto in base all’ordine temporale di iscrizione. I ragazzi saranno divisi in gruppi da 10 con la guida di 2 adulti.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dei protocolli stabiliti per il Coronavirus attraverso le linee guida provinciali per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini ed adolescenti.

Qui maggiori informazioni