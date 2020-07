Riapre la Bottega di Prada 7 giorni su 7. Avrà anche fax e ricariche telefoniche

Ha riaperto questa mattina “La Bottega”: il piccolo negozio che serve la frazione di Prada di Brentonico. Moreno Zeni, che ha sempre vissuto in paese, ha deciso di iniziare la nuova avventura di gestire il punto vendita multiservizi, riferimento fondamentale anche per Saccone e Polsa.

Al suo fianco nella decisione, anche se non lavorerà direttamente in negozio, la moglie Veronica; i due vivono a pochi metri di distanza assieme ai piccoli Chiara e Riccardo.

«L’idea ci è venuta durante il lockdown, quando la bottega era chiusa dopo che il precedente gestore, Carolina Modena, aveva chiuso la propria esperienza». Così Moreno ha partecipato al bando emesso dal Comune, che è proprietario dell’immobile e lo cede per un affitto simbolico: 300 euro l’anno. Il negozio misura 70 metri quadrati.

Pubblicità Pubblicità

L’intero stabile ne conta 90, considerando anche i locali di servizio. «Abbiamo impiegato un mese per qualche piccolo lavoro di manutenzione e con oggi apriamo».

I paesani hanno già cominciato a venire e l’entusiasmo è tanto: tutti hanno fatto i complimenti per la riapertura.

Alla Bottega, assieme a Moreno, ci saranno la nipote Anna e l’amico Nicola Zanetti che, spiega Moreno: «Ha esperienza specifica, ci insegna molto. Io vengo invece dal mondo sportivo, essendo stato maestro e allenatore di sci».

Pubblicità Pubblicità



Veniamo agli orari, decisamente interessanti in questi tempi in cui si parla di chiusure domenicali. La Bottega sarà aperta 7 giorni su 7, riposando solo nei pomeriggi di martedì, giovedì e domenica. Per il resto, l’orario sarà 7.30 – 12.30 e 16.30 – 19.30. Questo fino a metà settembre, poi con l’autunno ci sarà qualche modifica.

Pubblicità Pubblicità

«Garantiremo anche la spesa a domicilio – spiegano i signori Zeni – a Saccone e Polsa, ma ovviamente anche qui intorno, a Prada». Se la riapertura è avvenuta un po’ in sordina, con la settimana prossima non si vuole rinunciare a una benedizione: domenica 19 si attendono il parroco e i fedeli all’uscita dalla messa.

Ovviamente si farà particolare attenzione al rispetto delle norme per il contenimento del Covid.

Il sindaco Christian Perenzoni ha fatto visita ai gestori e, dopo aver comprato il pane per il pranzo ha commentato: «Per noi è fondamentale che si garantisca il servizio base degli alimentari nelle frazioni. Ma è ancora più importante il fatto che il negozio rappresenti un presidio sociale, un’occasione di incontro per Prada, e per le due località vicine».

A seguire la partita è stato invece l’assessore al commercio, Ivano Tonolli, anche lui presente stamattina: «Qualche mese fa abbiamo portato il metano a Prada e dunque mettiamo già a bilancio le risorse per collegare il negozio alla rete. Al momento il riscaldamento funziona a Gpl. La Bottega è un luogo di aggregazione e siamo orgogliosi del fatto che sia di nuovo aperta. È un riferimento per i residenti, per chi ha la seconda casa, per i turisti e per gli escursionisti. Sarà un multiservizi e garantirà anche la spesa a domicilio, a beneficio soprattutto dei più anziani».

Oltre agli alimentari, conclude ancora Moreno: «Abbiamo attivato il fax e il servizio per le ricariche telefoniche».