Ai nastri di partenza «Voce24news» la nuova televisione del Trentino

Comincerà dopo ferragosto la diffusione delle trasmissioni di Voce24news la nuova web Television del Trentino che attraverso la app sarà possibile scaricare negli Store dei vari modelli di smart Tv, potrà essere vista anche sulle tradizionali smart Tv di casa che dal 1° luglio 2022 diventeranno obbligatorie.

I contenuti della nuova Web Television grazie alla app personalizzata potranno essere scaricati da tutti i cellulari e dai normali tablet e computer.

Un palinsesto molto ricco che vedrà la realizzazione e la pubblicazione di circa una ventina di nuove esclusive trasmissioni ogni settimana. A partire dalla rassegna stampa del mattino dove saranno riportate le più importanti notizie di Trento e Bolzano, oltre alle notizie dei più importanti quotidiani nazionali e il classico meteo.

Notizie che verranno aggiornate con un Tg flash alle 13.15 (qui la sigla di apertura)

Ma come dicevamo sopra saranno contenuti frizzanti, molto dinamici, innovativi, a volte brevi, e approfonditi da conduttori preparati e competenti. Una televisione che affronterà senza paura alcuni tempi scottanti che per i media della provincia sono stati fino ad ora off -limits.

Uno di questi è senza dubbio «Famiglie Violate» un format inchiesta che racconterà la drammatica storia di quattro famiglie trentine a cui sono stati sottratti ingiustamente i figli provocando all’interno del nucleo dolore e incredulità (qui il trailer del format)

Molte le trasmissioni che saranno dedicate al territorio ricco di tradizioni e cultura, ma anche di storie e di leggende misteriose. A scoprirle sarà Silvia Farci che condurrà «I misteri del Trentino» visitando molti castelli dalle storie inquietanti (qui il trailer)

Ma non solo, Voce24news andrà a scoprire come funzionano i social e il loro forte legame con il marketing. L’approfondimento in 8 puntate sarà a cura di Iris Devigili che condurrà «un dritto e due medaglie» (qui il promo del format)

Poi largo a trasmissioni sulla ricerca, sulla fisica, insieme al dottor Alessandro Greco che presenterà 14 puntate del format «La fisica che cura» (qui il promo) sulla finanza.

Spazio anche anche alla musica con gli appuntamenti con aperi70 il venerdì e aperi80 il sabato dove ad andare in diretta su Voce24news saranno alcuni dj che hanno fatto la storia della musica trentina.

Sempre nell’ambito musicale sarà Francesco Tarter con le sue interviste impertinenti a sentire come la pensano sulla musica rappresentanti politici, imprenditori e presidenti di importanti enti. Mister Franz (questo il suo soprannome) è riuscito a far tornare indietro gli intervistati offrendo anche momenti di commozione. (qui il promo di presentazione del format Music Around – La musica intorno ai fatti)

Poi la scuola con il format «Parliamone» condotto da Leonardo Divan, Sasha Cereghini, Giacomo Simoncelli e Denise Rubiu, quattro studenti che con le loro incursioni negli istituti scolastici creeranno non poco scompiglio.

Con «Tempismo Politico» ecco l’appuntamento fisso visto l’avvicinarsi delle elezioni comunali. Voce24news presterà molta attenzione all’associazionismo, all’arte e allo sport. Saranno per esempio 10 le puntate dedicate al Trekking e oltre 50 quelle alle arti marziali.

E via via trasmissioni di cucina, legate alle attività delle categorie sindacali, «Il Bengodi» altra trasmissione d’inchiesta, «i segreti del successo» dove sarà raccontata la storia di alcuni importanti imprenditori trentini, «Thinking moda» una finestra sulla moda trentina e «io c’ero» dove saranno raccontate le storiche svolte e tragedie trentine da personaggi che le hanno vissute. Ma non finisce qui, perché la lista delle trasmissioni è lunghissima.

Ma Voce24news sarà soprattutto la Tv dei cittadini trentini. Infatti tutti coloro che hanno in mente un format oppure qualche idea interessante non dovranno fare altro che scrivere a: redazione@voce24news.it oppure telefonare al 333 586 9377 e mettersi in contatto con la segreteria di produzione.

Tutti i contenuti saranno inseriti dentro un portale all’avanguardia e dedicato realizzato da Olab. L’app sarà disponibile in google play.

«La filosofia di Voce24news è quella del Video on Demand – spiega il direttore generale Roberto Conci (foto) cioè un servizio che permette agli utenti di visualizzare un contenuto quando vogliono. Spesso i contenuti sono associati alla sottoscrizione di un abbonamento PayTV, ma nel nostro caso invece è, e sarà sempre completamente gratuito».

«Il 2021 sarà l’anno del sorpasso per la tv via internet rispetto al digitale terrestre – aggiunge Conci – quindi vogliamo farci trovare pronti a raccogliere le esigenze dei molti cittadini che ormai hanno abbandonato le televisioni tradizionali da tempo per fruire di altri contenuti molto più incisivi, veloci, e dinamici. L’obbligo dell’acquisto entro il 2022 di un apparecchio smart Tv, che permette l’integrazione di funzioni e di servizi legati a internet, e in particolare al cosiddetto Web 2.0, all’interno di apparecchi televisivi, sarà certamente un cambio epocale che permetterà alle web television di volare in termini di ascolti»

«L’obiettivo è di dare un servizio ai cittadini della nostra comunità raccontando ciò che succede, ma da tutti i punti di vista però, e portare tutte le bellezze, le competenze e le eccellenze del Trentino all’attenzione dell’Italia e di tutto il pianeta, perché grazie alla rete e alle nuove tecnologie oggi è davvero possibile» – conclude il direttore generale

Le smart Tv, tramite il collegamento alla rete e un’apposita app, offrono la possibilità di usufruire di servizi online tipicamente destinati a normali personal computer, quali navigazione internet, video on demand, Internet TV, multimedialità, servizi in streaming, social network, utilizzo di app, ecc., mantenendo o potenziando alcune caratteristiche di interattività dei televisori e dei dispositivi collegati messi in commercio dopo la nascita della televisione digitale terrestre e satellitare.

Appuntamento quindi a dopo ferragosto con la nuova televisione del Trentino. «Voce24news, il mondo dal tuo #PUNTOdiVISTA»