Le oche della spiaggia di Valcanover al lago di Caldonazzo dividono la comunità

Che dire: “le oche spaccano” i commenti degli internauti tra chi è favorevole alla loro presenza sulle rive del lago di Caldonazzo con annessi orpelli vari e chi invece vorrebbe un intervento dell’amministrazione comunale per il loro allontanamento dividono la comunità.

E’ bastata una foto ed un commento per scatenare infatti lettori.

C’è chi paragona la situazione delle oche a quella dei piccioni: se non si desse loro da mangiare – cosa tra l’altro proibita- i pennuti si allontanerebbero o perlomeno ridurrebbero la loro presenza trovando un habitat meno favorevole.

C’è chi mette in discussione la loro presenza: “Le oche con il lago non c’entrano nulla: non sarebbero selvagge e stanziali, ma in passeggiata allontanandosi dalla loro tradizionale abitazione”.

Quindi caccia al proprietario perché se le riprenda e evitando così che concimino i prati antistanti il lago.

Un altro commentatore considera naturale la loro presenza: “Dovresti piangere il giorno che le oche non arrivassero più perché sarebbe il giorno del funerale del lago. E per cortesia non imputate al comune mancanze assurde o vien da chiedersi dove sia andata a finire l’intelligenza umana. “

Come al solito la verità potrebbe stare nel mezzo. Si potrebbe trattare infatti di una colonia nata dall’abbandono di un gruppo di oche domestiche che hanno trovato un habitat favorevole dove si sono riprodotte fino ad arrivare ad essere in una trentina.

Un gruppo che in estate crea un problema serio per i frequentatori della spiaggia di Valcanover che si trovano a dover confrontarsi sia con i residui umani che animali.