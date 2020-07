Guardia medica altopiano della Paganella, le precisazioni della Provincia

In merito all’articolo uscito ieri sulla stampa locale nel quale si fa riferimento alla mancanza della guardia medica sull’Altopiano della Paganella la provincia precisa che, «attualmente, sono attivi un servizio di continuità assistenziale (guardia medica) stagionale dotato di due medici e operativo nel fine settimana 24 ore su 24 e un servizio di guardia medica turistica diurna, a disposizione degli ospiti dell’Altopiano». Da parecchio tempo, ormai, Apss e Pat cercano di risolvere l’endemica carenza di medici per la copertura dei servizi sul territorio provinciale.

La provincia conferma attraverso una breve nota che «molte sono state le iniziative messe in campo per attrarre i professionisti e coprire le sedi di continuità assistenziale e di medicina turistica ma, a fronte di numerosi bandi, pochi sono i medici disponibili. Ciononostante si conferma la massima attenzione alle esigenze dei territori periferici della nostra provincia e si continuerà ad attivarsi in tutte sedi per dare la massima copertura e per mantenere gli impegni presi con la popolazione potenziando i servizi di prossimità anche in vista del maggior afflusso turistico del periodo estivo».

In questo senso è di recente pubblicazione un ulteriore chiamata per coprire le sedi vacanti oltre a contatti con vari Ordini dei medici per raccogliere segnalazioni di disponibilità anche tra i neolaureati.

