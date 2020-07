Famiglie in piscina a prezzi scontati con Swim family in Trentino

Nuova opportunità per i possessori dell’EuregioFamilyPass: le famiglie di Trentino, Alto Adige e Tirolo potranno infatti beneficiare di agevolazioni anche nel settore delle piscine e dei centri acquatici in provincia di Trento.

“Si tratta di un nuovo pacchetto promozionale che si aggiunge ad altre tariffe scontate per musei e castelli provinciali, trasporti pubblici e impianti sciistici – spiega l’assessore alla famiglia Stefania Segnana -. In questo caso le famiglie potranno contare sull’ingresso gratuito dal terzo figlio in poi e su uno sconto del 20% per tutti i figli fino ai 18 anni non compiuti, sconto che, ed è questa la novità principale, viene riservato anche ai nonni, mentre i genitori pagano tariffa piena. Per il momento abbiamo sei impianti che hanno aderito alla promozione, anche se l’obiettivo è di ampliare questa opportunità che va nella direzione di rendere sempre più attrattivo il nostro territorio dal punto di vista del benessere familiare”.

Le piscine che hanno aderito all’accordo promosso dall’Agenzia provinciale per la famiglia sono Aqualido di Ronzone e Rari Nantes Valsugana che gestisce le piscine di Pergine Valsugana, Levico Terme, Borgo Valsugana, Roncegno Terme, Castel Ivano, Strigno.

L’accordo naturalmente rimane sempre aperto a nuove eventuali adesioni di altri impianti natatori. Il pacchetto promozionale comprende anche scontistiche per l’affitto delle attrezzature (ombrelloni, sdraio), il menù “swim family” e i servizi family friendly, che comprendono spazi dedicati all’allattamento e cambio dei neonati, il riscaldamento delle pappe, gli spazi gioco dedicati ai bambini più piccoli.

Pubblicità Pubblicità

Ecco nel dettaglio le tariffe e servizi scontati:

Condizioni d’uso: esclusivamente in “gruppo famiglia”; la famiglia (genitore/i, figli e nonni) deve presentarsi unita alla cassa dell’impianto natatorio.

Prezzo: il prezzo intero del biglietto d’ingresso per il/i genitore/i.

Figli: a fronte dell’esibizione dell’EuregioFamilyPass da parte dell’adulto: i figli fino a 18 anni non compiuti fruiscono del 20% di sconto sulla tariffa di ingresso; gratuità dal terzo figlio in poi.

Nonni: a fronte dell’esibizione dell’EuregioFamilyPass da parte del genitore, i nonni possono fruire del 20% di sconto sulla tariffa di ingresso, a discrezione della piscina.

Impianti natatori: Aqualido di Ronzone e Rari Nantes Valsugana che gestisce le piscine di Pergine Valsugana, Levico Terme, Borgo Valsugana, Roncegno terme, Castel Ivano, Strigno.

Pacchetto “Swim Family”: il pacchetto dà diritto alle agevolazioni e servizi di seguito descritti:

Pubblicità Pubblicità



Menù Swim Family. I punti di ristorazione all’interno dell’impianto aderenti all’iniziativa “Swim Family in Trentino” propongono alle famiglie che esibiscono l’EuregioFamilyPass il menù Swim Family (panino o primo o secondo, bevanda da 0,20, patatine o gelato) al prezzo convenzionato di € 9,90.

Noleggio ombrelloni e sdraio. Alle famiglie che esibiscono l’EuregioFamilyPass viene applicata la scontistica del 10% per il noleggio di un ombrellone e 2 lettini/sdraio, fino ad esaurimento delle disponibilità del materiale.

Servizi Family Friendly.

Presso gli impianti natatori aderenti all’iniziativa “Swim Family in Trentino” la famiglia potrà trovare degli spazi adeguati per: l’allattamento dei neonati; il cambio dei bambini piccoli; il riscaldamento delle “pappe”; lo spazio gioco per i bambini più piccoli. Si ricorda che la EuregioFamilyPass può essere utilizzata nei tre territori aderenti al progetto e cioè Trentino, Alto Adige e Tirolo. Attivare la card online è facile, qui le istruzioni: link

Pubblicità Pubblicità