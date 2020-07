Michael Scopini è stato condannato durante l’udienza del 26 giugno per tentato omicidio ai danni del fratello. I fatti risalgono al 27 settembre scorso a Riva del Garda.

Erano circa le 13 quando il 31 enne Michael Scopini era a casa sua insieme alla sorella. Ha deciso poi di chiamare il fratello al telefono, ma i due hanno litigato e l’uomo ha comunicato alla sorella l’intento di volerlo uccidere. La donna, parecchio preoccupata, aveva subito avvisato le forze dell’ordine.

Scopini nel frattempo armato di due coltelli (rispettivamente con una lama di 20 e 8 cm) era uscito di casa seminudo per dirigersi sul posto di lavoro del fratello.

Si era incamminato lungo viale Trento in località san Nazzaro brandendo uno di questi coltelli da cucina.

A chiunque passasse per la strada comunicava il suo intento omicida. Gli agenti della polizia locale avevano avvistato l’uomo in via Ippolito Pederzolli cercando di dissuaderlo dall’intento.

Bloccarlo però non era stato facile e dopo aver tentato inutilmente di convincerlo ad arrendersi gli agenti avevano dovuto mettere in atto una manovra di accerchiamento non senza rischi per riuscire ad arrestarlo.

L’uomo era poi stato arrestato per tentato omicidio, e trasferito dapprima nel reparto di psichiatria di Arco e da li, visto che non c’erano i presupposti per un ricovero nel reparto di salute mentale, nella stessa serata nella casa circondariale di Spini di Gardolo

E’ finito quindi a processo con l’accusa di tentato omicidio, porto abusivo d’arma e resistenza. Scopini si è difeso davanti al magistrato dicendo che si è solo trattato di un momento d’ira e che non avrebbe certo fatto del male a nessuno. Ma il giudice non ha creduto alla sua versione e lo ha stato condannato a 5 anni e 4 mesi