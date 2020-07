Torna la “Piazzetta del riuso” a Revò, un luogo dove gli oggetti riprendono vita

La “Piazzetta del riuso” di Revò, un luogo dove tutto può avere una seconda vita, ha ufficialmente riaperto i battenti sabato scorso.

Per quest’anno la “Piazzetta del riuso”, che si trova al centro “Insieme con Gioia” in via Carlo Cipriano Thun n.11, sarà aperta soltanto di sabato, con orario 9.30 – 12.30 e 13.30 – 16.00.

Nel rispetto delle disposizioni legate al Covid-19, si può entrare solo indossando la mascherina.

La consegna del materiale avverrà invece solamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 9.30 – 13.00. Per informazioni è possibile contattare il numero 331.9075951 (in orario d’apertura) oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo emas@comunitavaldinon.tn.it

Il centro del riuso di Cles rimarrà chiuso fina a nuova comunicazione.

La “Piazzetta del riuso” è un luogo in cui si possono donare e trovare oggetti ancora in buono stato, dando loro nuova vita e contribuendo così al rispetto dell’ambiente. Una vera e propria “piazza” in cui incontrarsi, entrare in relazione con l’altro, scambiare beni.

Si tratta di un’iniziativa ideata e realizzata dal Servizio Sociale e Servizio Tecnico Ambientale della Comunità della Val di Non, in collaborazione con il Comune di Revò e il Centro “Insieme con Gioia” (associazione Iris), con l’obiettivo di diminuire la produzione di rifiuti e rimettere in circolo gli oggetti usati.

