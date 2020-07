Gli animalisti chiedono a Fugatti la grazia per l’Orsa JJ4

Oipa, Animal Pride, Mountain Wilderness Italia e «Fiemme e Fassa il ritorno del lupo» hanno simbolicamente presentato istanza di grazia al presidente Fugatti per evitare la condanna a morte di JJ4, l’orsa che dopo 14 anni di comportamento irreprensibile ha aggredito sul Monte Peller, due cacciatori.

La manifestazione di ieri sotto il palazzo della regione di Trento è stata organizzata da Oipa. Presenti circa una cinquantina di persone

La dinamica non è stata del tutto chiarita il suo essere femmina presuppone la possibilità che in questo periodo di crescita delle cucciolate, possa avere dei piccoli: uccidendola si condannerebbero a morte anche loro.

Oltretutto gli stessi aggrediti che hanno riportato ferite lievi, si sono pronunciati a favore della grazia.

Secondo gli animalisti per salvare JJ4, si è creato un ampio fronte trasversale del quale il Presidente Fugatti, dovrebbe tenerne conto.

L’istanza è stata presentata a Fugatti e nel caso non dovesse essere presa in considerazione, Oipa e Enpa presenteranno un ricorso al Tar che ha già ricevuto quello della Lav.

«Chiediamo al presidente Maurizio Fugatti un atto di clemenza, certi d’interpretare il sentire comune espresso persino delle persone che sono state attaccate, in maniera non grave, dall’orsa: loro stessi hanno chiesto di non ucciderla. JJ4, che ha 14 anni come attesterebbe l’esame del dna, nella sua vita non ha mai manifestato aggressività e ha agito probabilmente per difendere i propri cuccioli», ha dichiarato durante il sit-in il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «La nostra voce è la voce dell’orsa e di chi ama e rispetta gli animali. Se il presidente Fugatti non ascolterà questo appello, se manterrà la condanna a morte di un animale innocente, abbiamo pronto il ricorso al Tar con il quale chiederemo anche la sospensiva dell’ordinanza. Ricordiamo che l’abbattimento di un orso può avvenire, per legge, solo in caso di comprovata pericolosità nei confronti dell’uomo e quando si sia verificata l’inefficacia di misure alternative incruente».

Tra i politici presenti alla manifestazione Filippo Degasperi, Lucia Coppola e Marco Ianes: “ Con la manifestazione di oggi si è voluto portare in piazza il sentimento di protesta contro l’ordinanza del presidente Fugatti che vuole a tutti i costi uccidere un’orsa colpevole solamente di aver fatto l’Orsa e di aver difeso i propri cuccioli. Inoltre sarebbe opportuno rivedere questa politica provinciale che ha scarsa considerazione del mondo animale e non sfrutta la presenza dell’Orso in maniera corretta anche sotto il profilo turistico. Purtroppo siamo finiti sulla Stampa mondiale per l’ennesimo sopruso agli animali invece che salvaguardarne la loro integrità. Rimane peraltro la piena solidarietà a chi ha subito un attacco.”