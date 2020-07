Bolzano e Trento, niente nomina politica (per ora) dei giudici contabili. Crisafulli: “Necessario approfondire la questione”

I governi provinciali di Trento e Bolzano devono rinunciare (per il momento) alla nomina dei giudici della Corte dei Conti. Le polemiche degli ultimi giorni, scaturite dalla reazione di sindacati, partiti di minoranza e della stessa magistratura, hanno indirizzato la Commissione dei Dodici verso un rinvio della decisione.

I controllori scelti dai controllati

E sarebbero in parte giustificati i timori di eventuali condizionamenti politici che i magistrati contabili avrebbero potuto subire se nominati dalle amministrazioni locali.

Per il presidente Kompatscher non ci sarebbe nessun tentativo di controllo ‘in remoto’ del sistema giudiziario. “Non è stata la Provincia a sollevare la necessità di nuove regole per la Corte dei conti, non vogliamo depotenziare la Sezione di controllo“, ha affermato.

Ma la riforma, sostenuta dalla Svp, era stata avanzata come richiesta al Governo di Roma proprio dalla Stella alpina, che avrebbe spinto sul peso del proprio appoggio in Senato. L’obiettivo sarebbe quello della nomina politica di due magistrati su quattro e la provincializzazione di tutto il personale amministrativo.

“Negli ultimi giorni, per rispetto della Commissione e dei suoi membri, ho mantenuto il più stretto riserbo sul mio orientamento sulla questione della Corte dei Conti – afferma l’avvocato Luca Crisafulli, che fa parte della Commissione dei 12 proprio in quota al MoVimento 5 Stelle – . Il rinvio dell’esame della proposta di norma di attuazione è stato deciso per poter esaminare la materia con maggiore attenzione e poter valutare ogni profilo legato ad un tema così delicato“.

“Manterrò il riserbo fino alla conclusione dei lavori. Se da una parte ritengo corretto che l’opinione pubblica sia informata dei temi di cui si occuperà la Commissione paritetica prima che gli stessi vengano approvati, è altrettanto necessario far lavorare la Commissione nella riservatezza dei luoghi istituzionali per poter esaminare, in tutta serenità, le disposizioni proposte sul piano squisitamente tecnico-giuridico.

Ed è proprio sul piano tecnico-giuridico che si baserà il giudizio anche sulla norma relativa alla Corte dei Conti”, conclude Crisafulli.