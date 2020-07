Ritorna “Molvius”… Il mostro del Lago di Molveno

Chi è “Molvius”? E’ il mostro creato dalla mano dell’artista Nadia Groff, nel 2018, per il concorso organizzato da Impact Hub Trentino, “Disegna la creatura che abita le acque del Lago di Molveno”. Un concorso che ha dato inizio alla rassegna dedicata agli animali fantastici che abitano il Lago di Molveno con spettacoli d’acqua, laboratori per bambini e, per i più grandi, spettacolari effetti 3D proiettati sulle acque del Lago di Molveno. Questo fine settimana ritorna “Molvius – Storie riflesse in un lago”, con tanti eventi per bambini e adulti, a partire da giovedì 9 luglio fino a domenica 12 luglio 2020.

Il Lago di Molveno è la località ideale per stimolare la fantasia di bambini e adulti, grazie alle sue particolarità naturalistiche e all’immensità delle sue acque. E’ così che nel 2018 si è deciso di dare vita al Lago di Molveno con la creazione del mostro “Molvius”, un simpatico mostro verde con una lunga coda, denti appuntiti e calzini a righe bianche e rosse. Un mostro nato per stimolare la fantasia di bambini e adulti con spettacolari effetti acquatici, giochi di luce e proiezioni 3D sulle rive del Lago di Molveno.

Quest’anno “Molvius” ritorna con tanti appuntamenti che faranno da cornice allo spettacolo principale, in programma tutte le sere da giovedì 9 a domenica 12 luglio 2020, alle ore 21.00. Un laser show che farà emergere “Molvius” dalle acque del Lago di Molveno per raccontare attraverso straordinari effetti teatrali la storia del mostro.

L’evento principale sarà accompagnato da racconti mostruosi per giovani temerari, nella piazza principale di Molveno, e laboratori creativi per bambini, organizzati sulla spiaggia grazie dalla Cooperativa Coccinella. Attività in cui i bambini dovranno dimostrare il loro coraggio per scoprire i segreti dei mostri che abitano la loro fantasia e, per chi ama l’avventura, verrà costruito il taccuino dell’esploratore per immortalare i particolari incontri che si possono fare in montagna.

Invece, per gli adulti, “Molvius” verrà accompagnato da una rassegna cinematografica che rientra nel progetto “SuperPark. Scoprire la bellezza del Parco Naturale Adamello Brenta” in programma quest’estate e nato con l’intento di scoprire i segreti e la bellezza del parco. I film verranno proiettati la sera, sulle rive del Lago di Molveno. Venerdì 10 luglio è in programma il film d’animazione “Nausicaӓ nella valle del vento” di Hayao Miyazaki e domenica 12 luglio “La principessa e l’aquila” di Otto Bell, un film presentato al Trento Film Festival nel 2017. Per partecipare alla rassegna cinematografica è richiesta la prenotazione: https://bit.ly/Molvius2.

L’appuntamento per “Molvius – Storie riflesse in un lago” è a partire da giovedì 09 luglio, fino a domenica 12 luglio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 23.00, sulle rive del Lago di Molveno. Sabato 11 luglio 2020, appuntamento speciale con la musica live di Radio Dolomiti sulla spiaggia di Molveno.

Per info:

https://www.visitdolomitipaganella.it/it/molvius-2020-storie-riflesse-in-un-lago https://trento.impacthub.net/event/molvius_2020/2020-07-09/

