Dolore per la morte di Gioacchino Trentinaglia, Acav: «Il Trentino e l’Uganda più soli senza la tua generosità e concretezza»

Gioacchino Trentinaglia, 71 enne di Telve dal 2 luglio era ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del Santa Chiara per una brutta caduta in bicicletta avvenuta a Carzano a causa di un malore. Stava andando a prendere il suo trattore quando purtroppo il suo cuore ha cominciato a cedere.

Oggi la notizia della sua scomparsa che getta la comunità della Valsugana e di tutto il Trentino nel profondo dolore.

Gioacchino Trentinaglia era una figura molto conosciuta nel comune della Valsugana e non solo.

Da sempre era impegnato in prima persona per la sua comunità ed era stato eletto in consiglio comunale dal 1978 al 1990 e per una legislatura era stato anche assessore.

Attivo anche nei vigili del fuoco di Telve e fondatore del consorzio irriguo era riuscito a mettere d’accordo tutti gli allevatori della zona.

Riconosciuto da tutti anche il suo grande impegno nel mondo dell’agricoltura dentro il quale aveva investito nella sua azienda agricola. Le sue competenze era state basilari per l’organizzazione della coop Sant’Orsola di cui è stato anche vice presidente. Era un profondo conoscitore e sostenitore della cooperazione.

Era molto noto anche per il suo impegno nel volontariato specie nell’associazione Acav, centro aiuti volontari, un’organizzazione non governativa che opera in Africa, in particolare in Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.

E proprio l’associazione Acav si è stretta attorno alla famiglia e ai suoi cari divulgando un comunicato sulla sua pagina facebook.

«E’ con profonda tristezza che abbiamo appreso della mancanza improvvisa del nostro caro socio e amico Gioachino Trentinaglia. ACAV si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari. Gioachino, un punto di riferimento nella sua comunità, impegnato nel mondo cooperativo, è un amico storico della nostra associazione. Il suo impegno a supporto per ACAV è di lunga data, Gioachino è stato per molti anni membro del nostro direttivo e la sua presenza e generosità sono state costanti negli anni.



Alle nostre assemblee di primavera arrivava con le sue magnifiche fragole, a Natale ci mandava le marmellate e le lucaniche per i pacchi solidali, ha accompagnato tanti ospiti ugandesi nelle coltivazioni di piccoli frutti e nella cooperativa S. Orsola per raccontare il nostro modello agricolo. Oggi il Trentino ed anche l’Uganda sono un po’ più soli senza la tua generosità e concretezza. Con sincero affetto e gratitudine, Tutta la “tua” ACAV»