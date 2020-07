Bruna Giuliani: «Sinistra assente sul piano di sviluppo turistico per la nostra città»

Se Trento sia o non sia una città turistica è il recente motivo del contendere della politica trentina.

Fugatti e la giunta provinciale non le hanno riconosciuto questo ruolo in quanto non rientrante nei parametri di valutazione e quindi i negozi saranno chiusi alla domenica. (con molte deroghe però)

Sarebbe stato un tema caro alla sinistra che tanto aveva provato a concretizzarlo con l’ex giunta Rossi e che invece dimentica gli impegni passati, per contestare in modo strumentale a testa bassa la scelta della maggioranza.

Sul tema interviene Bruna Giuliani (nella foto) consigliere comunale della Lega con una nota stampa: “Il vero problema per Trento non è il capoluogo che non è stato inserito nella lista delle città turistiche, ma un’amministrazione comunale che non ha mai portato avanti un concreto piano di sviluppo turistico per la nostra città. Infatti in questi 11 anni di amministrazione Andreatta nulla è stato fatto per aumentare l’afflusso di turisti e si è preferito rimanere nell’inerzia, nonostante anche altre città abbiano intrapreso un serio percorso di sviluppo turistico».

L’esempio del capogruppo in consiglio comunale cade subito su quanto successo di recente: «Pensiamo ad esempio ai Mercatini di Natale – aggiunge Bruna Giuliani – i quali devono proporre un’offerta che sia veramente competitiva e attrattiva, specialmente alla luce della spietata concorrenza provinciale, regionale ed europea. Come non citare poi l’assenza di una seria progettazione di eventi culturali da parte dell’Amministrazione, che pare aver completamente abdicato in favore dell’APT, già oberata di lavoro. A Trento il famoso piano del turismo non è mai stato portato a termine ed è stato tirato fuori dal cassetto in fretta e furia a fine legislatura dall’Assessore Stanchina. In questo momento si sta assistendo ad un massiccio intervento della nomenclatura che, con tutti i mezzi a sua disposizione, punta a garantire il mantenimento dello status quo e ad arrestare il cambiamento che da anni proponiamo. Uno status quo che si basa solamente su una politica auto celebrativa, che guarda alla forma e mai alla sostanza.»

