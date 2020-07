Domani a Trento animalisti in piazza in difesa di mamma orsa

Domani mattina Oipa e Enpa promuoveranno una manifestazione di protesta in difesa della mamma orsa condannata a morte, ma anche di M49 rinchiuso al Casteller.

L’appuntamento è per le 11,30 davanti al Palazzo della Regione e la partecipazione è estesa a tutti i gruppi animalisti. In piazza anche il consigliere di Futura Marco Ianes che promotore di una manifestazione pacifica e spontanea aperta sia alle associazioni, ma anche a tutti quei cittadini che non condividono l’attuale gestione dell’ambiente trentino.

Da vedere se la condanna a morte di mamma orsa, riuscirà a unire il mondo animalista da sempre diviso e contrapposto e per nulla disposto al dialogo. “M49 in galera e una mamma orsa condannata a morte? Proviamo a far arrivare la nostra voce al presidente della Giunta Provinciale di Trento, Maurizio Fugatti. Vogliamo capisca bene che non siamo d’accordo su come sta gestendo i grandi carnivori in Trentino, con particolare riferimento alla gestione del progetto Life Ursus. Prima taglia i fondi per il monitoraggio della fauna ursina, poi non attiva percorsi di educazione e formazione di cittadini e turisti, sulla convivenza possibile a tutela sia dell’uomo che degli animali. Ed infine, decreta la morte di un’orsa presunta colpevole di aver aggredito i due cacciatori della Val di Non nei giorni scorsi” è quanto si legge nel comunicato stampa diffuso dalla sezione trentina dell’Oipa.

