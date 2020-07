Attivo fino al 4 settembre il servizio medico per i turisti della Val di Sole

Fino al 4 settembre sarà attivo in Val di Sole il servizio medico per i turisti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

Il costo è di 30 euro per visita ambulatoriale e 40 euro per visita domiciliare e sono esentati gli infortunati sul lavoro nel caso di primo intervento.

Per garantire le condizioni di sicurezza nel periodo post Covid-19, il servizio viene erogato solamente su appuntamento: per le visite in ambulatorio è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0463.901093 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; per visite a domicilio, invece, nel caso in cui il paziente non possa recarsi in ambulatorio, bisogna chiamare il numero 335.8240756.

Durante le ore notturne, nelle giornate di sabato e domenica, è possibile rivolgersi solo in caso di assoluta urgenza al servizio di continuità assistenziale (Pellizzano 0463.758538; Malé 0463.909405).

