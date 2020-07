Quattro commissioni al lavoro questa settimana. Al via l’esame dell’assestamento di bilancio proposto dalla Giunta

Settimana impegnativa a palazzo Trentini per quattro commissioni su cinque. Domani si riuniranno la Quarta e la Quinta, mercoledì la Quinta e la Seconda, giovedì e venerdì la Prima.

Quest’ultima inizierà l’esame della manovra dell’assestamento del bilancio provinciale illustrata il 9 pomeriggio ai commissari dal presidente della Giunta Fugatti.

L’occasione permetterà ai consiglieri di sottoporre al governatore le prime domande e richieste di chiarimento sui tre documenti che formano il “pacchetto” di questa finanziaria estiva: il Documento di economia e finanza (Def), il ddl sull’assestamento e il ddl sul rendiconto della Provincia relativo al 2019. Su questi testi sempre in Prima si aprirà la fase delle audizioni che proseguiranno anche la prossima settimana. L’esame conclusivo in Aula della manovra di assestamento è previsto dal 24 al 31 luglio.

Martedì mattina la Quarta Commissione dovrà esprimere un parere sulla delibera proposta dalla Giunta per l’attuazione dell’assegno unico provinciale, ma anche ascoltare il Garante dei diritti dei minori Fabio Biasi. L’incontro con i consiglieri è stato chiesto dal Garante per evidenziare le problematiche sanitarie, educativo-scolastiche e sociali che in questi mesi hanno afflitto i bambini e i ragazzi a causa dell’emergenza epidemiologica.

Martedì si riunirà anche la Seconda Commissione per completare le audizioni dedicate alla riforma del sistema della promozione turistica proposta dall’assessore Failoni e al ddl firmato sullo stesso tema dal consigliere Dallapiccola del Pat.

Saranno sentiti nell’ordine l’Apt Garda Trentino con il presidente Marco Benedetti, le Strade del vino e dei sapori, del formaggio e della mela, l’Associazione gestori dei rifugi, la Sat, l’Associazione agriturismo e il Consiglio delle autonomie locali. L’organismo concluderà mercoledì pomeriggio con il voto l’esame dei due provvedimenti.

Due infine gli incontri previsti per la Quinta Commissione. L’organismo riceverà prima i rappresentanti del Coordinamento dei festival del Trentino per un confronto sul futuro del settore culturale e dello spettacolo dal vivo, e ascolterà poi la referente della petizione popolare numero 5 riguardante l’offerta didattica delle scuole in relazione all’epidemia in corso.

I firmatari della petizione chiedono in particolare che da settembre studenti e insegnanti tornino a scuola “in presenza” e che si eviti di utilizzare ulteriormente la didattica a distanza.

