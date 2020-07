Lavis: continua l’abbandono selvaggio dei rifiuti

Il pensiero dev’essere stato “meglio dietro che così nessuno li vede.” Oppure “questo spazio sembra fatto apposta” di certo il solito incivile seriale di immondizie ha scelto Via Mulini a Lavis come base preferita. L’uomo considera quel corridoio un posto ideale per riempirlo con spazzatura di vario genere.

Non si tratta di uno scarico occasionale, perché come documentato nella seconda foto, poco tempo fa avevano trovato ospitalità borse di plastica con contenuti vari. L’unico dubbio è che difficilmente una sola persona possa accumulare tanta immondizia ed il sospetto è che possano essere più individui che ci sia anche un appuntamento per scambiare quattro chiacchiere sulla qualità del rifiuto e commentare i luoghi preferiti per abbandonarli? Di certo però se la situazione dei bidoni di Lavis è quella della terza foto, cioè all’insegna del tutto esaurito e possibile che ci sia un problema di raccolta e sulla sua organizzazione da parte dell’amministrazione comunale.

