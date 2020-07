I pesci nuotano fino sulla riva del lago delle Piazze

Una delle risorse tipiche e più apprezzate dai turisti in Trentino, sono i laghi alpini, immersi negli ambienti incontaminati della montagna trentina.

In Trentino, ci sono trecento laghi, a partire dai piu grandi come quello di Caldonazzo, Levico, Molveno, Toblino, Tovel, fino ai piccoli specchi d’acqua incastonati nelle Dolomiti, come possono essere i 5 laghi di Madonna di Campiglio, a oltre duemila metri.

Ogni specchio d’acqua ha caratteristiche proprie, e, i laghi vengono visitati ogni hanno, d’estate da migliaia di turisti. La bellezza di questi luoghi incastonati tra le montagne, permette di vivere emozioni uniche e sentirsi parte della Natura.

Il lago delle Piazze si trova sull’altipiano di Pinè, ed è il secondo lago dopo il lago di Serraia. Si trova nel comune di Bedollo, ed in estate è molto frequentato dai bagnanti per le belle spiagge erbose e le acque fresche e pulite.

E’ molto pescoso, e in questo periodo è facile vedere i pesci nuotare fino sulla riva, in perfetta vicinanza alle persone che scendono dalla riva in acqua per fare il bagno.

E’ un segno che la Natura e il mondo animale si stanno riappropriando dei loro spazi. Il periodo di lockdown, ha portato gli animali a muoversi maggiormente nel loro ambiente naturale, visto che l’uomo si è chiuso per la quarantena forzata.

Pertanto, è facile incontrare caprioli, volpi, lepri orsi e uccelli di ogni tipo, molto più spesso che nelle estati precedenti. Per questo anche negli specchi lacustri, i pesci si spostano con maggior facilità, non temendo la presenza umana.

L’altezza di poco piu di 1000 metri sul livello del mare del lago delle Piazze, garantisce una temperatura gradevole, una frescura che nelle calde giornate estive, rappresenta un ristoro e ritempra il fisico e la mente. Nella parte sud è stata costruita un secolo fa una diga di sbarramento.

Questo luogo è preferito da molti per la passeggiata girolago ben curata, che permette la vicinanza con le acque lacustri e la visione di scorci caratteristici, sia nella parte boscosa e ombrosa, che in quella più soleggiata, che costeggia la strada provinciale.

In questi primi giorni d’estate 2020, è possibile vedere i pesci, di solito cavedani, che nuotano in branchi e si avvicinano alla riva, fino proprio sulle sponde, a mezzo metro dalla terra in molte parti del lago.

Uno spettacolo da non perdere per tutte le persone che amano la natura, e hanno voglia di sentirsi immersi in un ambiente autentico.

Le atmosfere del lago immerso nel verde sono diverse a seconda dell’ora del giorno. Bello l’effetto riflesso nello specchio d’acqua della vegetazione, belli i tramonti che danno delle luci particolari all’ambiente, belle le mattinate dove l’aria fresca si fa sentire ed invita a passeggiare o correre in riva al lago.

Un’ occasione di godersi l’estate in luoghi incantati e pieni di occasioni per stare in mezzo alla Natura.

E la salute psicofisica ne trae un enorme vantaggio.