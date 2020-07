Mortale a Dro, perde la vita centauro milanese

Gravissimo incidente poco prima delle 15.30 sulla strada tra Dro e Drena in zona Marocche

Una coppia di motociclisti che saliva da Dro verso Drena e si è scontrata con l’autovettura di un uomo di Pietramurata che scendeva in senso opposto.

Per il centauro, un uomo di 43 anni di Cesare Maderno, non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo.

La donna di 46 anni, residente a Malegno nel bresciano, seduta sul sellino, è stata ricoverato al santa Chiara di Trento. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Dro, Polizia locale, e ambulanze e l’elisoccorso. La strada provinciale 84 per il momento è chiusa in entrambe le direzioni per i rilievi che le forze dell’ordine stanno eseguendo e per permettere l’atterraggio dell’elicottero.

Secondo una prima parziale ricostruzione il centauro a forte velocità avrebbe toccato lo spigolo della macchina che stava arrivando in senso contrario perdendo il controllo del mezzo e rovinando sull’asfalto. L’uomo alla guida dell’auto è rimasto incolume.

