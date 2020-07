La truffa corre sul filo telefonico anche in Trentino

La truffa che corre sul filo telefonico è arrivata anche in Trentino ed è di una semplicità disarmante.

I titolari di rete fissa Tim ricevono una telefonata dai toni cortesi con la quale un operatore che afferma di chiamare a nome della stessa Tim, comunica che a breve i costi fissi saranno portati a 57 euro.

Motiva la telefonata facendo riferimento alla trasparenza e non ben definite norme contrattuali che obbligherebbero il gestore a comunicare eventuali aumenti, per dare la possibilità all’utente di cambiare compagnia.

Pubblicità Pubblicità

Al termine del colloquio con operatori italiani e senza particolari accenti, si rimane piacevolmente sorpresi di tanta cortesia. Passati un paio di giorni, arriva la chiamata di un altro gestore che offre, a seguito degli aumenti pubblicamente annunciati da Tim, un contratto a condizioni economicamente migliori, sconti e tariffe agevolate.

Si fa anche riferimento a quella possibilità di disdire il contratto Tim a seguito dell’aumento programmato. I problemi sono tutti per chi casca in questo furbo tranello, perché alla fine si ritroverà con due contratti.

Quello della Tim che non subirà nessun aumento di sorta e che non può essere disdetto se non a scadenza oppure previo il pagamento di una penale per nulla conveniente e il nuovo contratto con una nuova compagnia telefonica che rischia di restare in vigore se si superano i tempi previsti per il recesso da parte dell’utente.

Pubblicità Pubblicità



Non si capisce chi sia dietro a questa ennesima spregiudicata caccia al cliente

Il sistema, oltre che insidioso, è altamente subdolo ed ingannevole perché questa gente chiama al fisso (quasi scomparso oramai dalle case) e il numero non è rintracciabile e voi siete convinti che davvero si tratti della TIM.

Pubblicità Pubblicità

La TIM, è al corrente di queste truffe finalizzate a farvi andar via da loro per ficcarvi in qualche altra utenza per almeno un anno.

Ricordate anche che un operatore onesto, qualificatosi con nome, sa darvi ogni informazione e dettaglio su una nuova offerta. Soprattutto, e lo consiglia anche TIM, non fate mai contratti telefonici. Inoltre sul display deve apparire o 187 per i privati o 191 per la telefonia business, e non da altri numeri sia fissi o di cellulare.

La cosa migliore da fare sia in questa situazione che in altre analoghe è quella di contattare il Centro Assistenza Clienti per avere o meno conferma di quanto detto telefonicamente.