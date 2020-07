Al via i corsi organizzati dalla banda sociale di Aldeno

Tra le tante attività associative che stanno tornando alla normalità c’è anche la Banda Sociale di Aldeno che in collaborazione con la Federazione e la Scuola Musicale Diapason organizza corsi musicali “ In ogni direzione”. Vuol dire che si va dalle lezioni base, a quelle per gli strumenti a fiato, al pianoforte, ma anche le percussioni.

Per quanto riguarda gli strumenti le lezioni saranno individuali, mentre per la prima musica e per l’avviamento, collettive. Per ovviare all’impossibilità di una presentazione pubblica la banda Sociale di Aldeno ha dato vita ad un video postato sul canale YouTube della banda la cui presenza tra le famiglie di Aldeno è radicata, in quanto tutte hanno avuto tra i propri familiari un componente del gruppo bandistico prossimo a compiere i 100 anni.

Le iscrizioni ai corsi che si terranno nella sede di Via Martignoni, si possono fare telefonicamente ai seguenti numeri: 335-7794709 oppure 331-1819903.

