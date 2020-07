Abbattimento orsa, gli animalisti bloccano un casello dell’A22 per protesta. deputati Lega: «Normativa chiara, sorprendono dichiarazioni Ministro Costa»

Ieri gli animalisti del gruppo Centopercentoanimalisti hanno bloccato per circa un quarto d’ora il casello di Verona nord in direzione del Trentino.

I militanti, guidati da Paolo Mocavero, hanno esposto uno striscione con la scritta «Boicotta Trentino terra insanguinata». Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia stradale, che ha identificato tutti i presenti e ha poi liberato il casello.

La protesta degli animalisti si rifà all’ordinanza firmata da Fugatti (qui l’articolo) nella quale si stabilisce l’abbattimento dell’orsa Jj2 dopo che il 22 luglio aveva attaccato un padre e un figlio nei boschi del monte Peller. Non tutti sono però d’accordo con questa decisione.

Il ministro dell’ambiente Sergio Costa si è così espresso su Facebook: «Come avevo intuito l’orso che in provincia di Trento ha aggredito le due persone 10 giorni fa è in realtà un’orsa. Ora, ancora non si sa se ha dei cuccioli o no, ma in qualunque caso non abbattetela. Non se lo merita. Perfino chi è stato aggredito ha lanciato lo stesso mio appello. Non concordo affatto con l’ordinanza del Presidente della provincia autonoma di Trento che prevede l’abbattimento.

Come Ministero gli abbiamo inviato una diffida affinchè si fermi. Gaia, così mi piace chiamarla quest’orsa. Gaia, come la Madre Terra. Lei, che più di tutti ci accoglie, e che abbiamo il dovere di proteggere. Potrebbe essere proprio questo, una mamma che protegge i suoi cuccioli, lo stiamo cercando di capire. Ma in ogni caso: non uccidete Gaia. Stiamo mettendo in campo tutte le forze possibili per contrastare l’idea che ammazzare gli animali possa essere la soluzione ai problemi

Al ministro Costa replicano però i parlamentari della Lega: «Le dichiarazioni del Ministro Costa contro l’operato del presidente Fugatti in merito alla situazione ‘orso pericoloso’ (dopo l’aggressione a due persone del 22 giugno) ci lasciano sorpresi, data la chiarezza della normativa in vigore che assegna competenze in materia di pubblica sicurezza ai Presidenti delle Regioni e PPAA». Dichiarano i deputati Lega del Trentino Martina Loss, Diego Binelli, Vanessa Cattoi e Mauro Sutto.

«La gestione dell’Orso bruno (Ursus arctos) per i territori delle Alpi centro-orientali – sottolineano i deputati della Lega – è affidata al Piano d’Azione interregionale per la conservazione dell’Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE), redatto con il Ministero dell’Ambiente e ISPRA. Il notevole incremento demografico degli ultimi anni della popolazione dell’orso sulle Alpi centro-orientali ha portato all’aumento delle situazioni problematiche e anche della frequenza di incontri ravvicinati tra uomo e orso. Ciò ha reso necessaria una gestione più rapida ed efficace di quei singoli individui cosiddetti ‘problematici’, responsabili di una rilevante quota dei danni economici e delle situazioni di pericolo più significative.

La modifica del 2015 del Piano d’Azione specifica i gradi di problematicità e per i casi più gravi consente l’attivazione di azioni energiche comprese la cattura per captivazione permanente e l’abbattimento. L’elevato numero di esemplari presenti nel piccolo territorio del Trentino occidentale e la responsabilità del Presidente Fugatti per la sicurezza delle proprie comunità hanno portato alla semplice applicazione di quanto stabilito dal Ministero per questi casi.

La scelta di intervenire, dopo approfondite verifiche e indagini sul territorio, parte dalla difesa della gente che a costo di grandi sacrifici mantiene il presidio e l’economia dei territori montani. Costa che è stato in Trentino, ma non ha potuto vedere l’orso di persona, forse non si rende conto degli effetti che questo animale può provocare dal vivo su persone e attività di montagna, inclusa la preziosa pastorizia, riconosciuta come patrimonio immateriale dell’Unesco, di cui il Ministro stesso si è fatto portavoce».