Storica allenza Anti Covid tra Asat e Tama Service S.p.a.

L’ ASAT e TAMA SERVICE S.P.A. si alleano in funzione anti-Covid per garantire ai turisti che soggiorneranno in Trentino la massima sicurezza in termini di salubrità delle strutture ricettive.

E lo fanno tramite una convenzione che permette agli alberghi e alle altre imprese turistiche aderenti ad Asat di sanificare i propri ambienti per tenere lontani tutti i rischi sanitari dovuti a virus come il Sars-Cov-2 (il nuovo Coronavirus che causa il Covid-19), ma anche Listeria, Escherichia Coli e tanti altri agenti patogeni.

Le principali richieste degli ospiti che, nei prossimi mesi, frequenteranno le nostre strutture riguarderanno sicuramente la pulizia, la sicurezza, l’igiene e la garanzia relativa all’adozione di tutte le misure previste dai protocolli provinciali e nazionali per assicurare la salubrità degli ambienti.

Pubblicità Pubblicità

Per supportare gli associati nell’individuazione delle soluzioni più idonee per fornire ai propri clienti le risposte più rassicuranti alle loro esigenze di sicurezza, ASAT ha stretto un’importante convenzione con una primaria realtà della nostra provincia: TAMA SERVICE S.p.A.

Azienda trentina, attiva da oltre trent’anni nell’ambito della gestione degli edifici civili, ospedalieri ed industriali, da sempre TAMA opera nella convinzione che l’igiene dei luoghi di lavoro sia un elemento fondamentale per poter garantire non solo una migliore preservazione del valore dell’immobile ma soprattutto la salute delle persone (dipendenti e ospiti) che ne occupano gli spazi per periodi più o meno lunghi.

La convenzione con TAMA SERVICE prevede un programma completo di sanificazione degli ambienti, degli impianti di condizionamento e dell’acqua calda sanitaria ed il controllo batterico/virale specifici per le strutture ricettive.

Pubblicità Pubblicità



Le procedure adottate contrastano tutte le principali tipologie di batteri e virus, compreso il coronavirus SARS-COV-2, Norovirus, Listeria, Escherichia Coli, Salmonella, Aspergillum, Staphylococcus, Ps. Aeruginosa, Aspergillus.

La convenzione prevede una serie di servizi nei seguenti ambiti:

ARIA – Divisione sanificazione e controllo batterico-virale:

Check-up impianti aeraulici.

Sanificazione impianti aeraulici.

Aerosolizzazione per contrasto SARS-COV2

Sanificazione mediante Ossidazione fotocatalitica

ACQUA – Gestione rischio legionellosi:

Installazione sistemi fissi di contenimento

FUOCO – Mantenimento sicurezza antincendio:

Pulizia antincendio di cappe e impianti di aspirazione

ALTRI SERVIZI: Risanamento camere Verrà inoltre realizzato un video tutorial per illustrare agli addetti le procedure operative da seguire per una corretta sanificazione degli ambienti.

Infine, per chi lo vorrà, verrà rilasciato un adesivo da applicare nei vari ambienti a certificazione dell’avvenuta sanificazione da parte di Tama.

Il presidente dell’ASAT Giovanni Battaiola (foto) dichiara: “Abbiamo scelto un’azienda leader per dare il miglior servizio ai nostri associati, consci che la sicurezza sanitaria debba essere un fiore all’occhiello per l’offerta turistica, già da quest’estate. C’è un forte interesse da parte dei nostri associati alcuni hanno già aderito, perché l’attenzione delle strutture ricettive alla sicurezza sanitaria è altissima”.

Enrico Garbari, consigliere di amministrazione e responsabile dell’ufficio qualità e sicurezza di TAMA SERVICE S.P.A., sottolinea: “Col nostro intervento vogliamo dare un valore aggiunto alla struttura alberghiera. Noi vogliamo essere innanzitutto un partner che, in una fase difficile, offre soluzioni semplici ed efficaci, frutto di oltre 25 anni di esperienza in questo settore. Con l’adesivo che certifica l’avvenuta sanificazione l’idea è di dare al turismo trentino una sorta di marchio che garantisca al viaggiatore di essere in un luogo sicuro”.