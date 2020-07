Il Coro San Romedio piange la scomparsa di Fabio Pedrotti, direttore per 40 anni. «Sei stato un maestro di vita prima che di musica»

Fabio Pedrotti, direttore per 40 anni del Coro San Romedio, si è spento serenamente nella giornata di oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Una vita, la sua, dedicata alla musica. Al Coro San Romedio, ma anche a quello parrocchiale di Dambel, dove viveva, come ricorda il sindaco Carlo Polastri: «Ne è stato il fondatore e direttore fino all’ultimo, e suonava anche l’organo. Se ne va una grande persona, sempre disponibile».

Un uomo d’altri tempi, che lavorava i campi e adorava le sinfonie musicali.

«Ha cantato fino a poche ore prima e mi piace pensare che d’ora in poi continuerà a farlo nella voce dei suoi familiari». Con queste parole, questa mattina, il nipote e giovane corista Samuele ha comunicato la scomparsa del nonno, che aveva più di 90 anni, ai suoi compagni del coro.

«Questa notizia lascia dentro di noi un grande vuoto – sono le parole dei membri del Coro San Romedio Anaunia, che in queste ore sono in apprensione anche per il presidente Renato Blasiol, vittima di un incidente col trattore nelle campagne di Malgolo –. Fabio è stato il Coro San Romedio per tantissimi anni. Lo ha raccolto appena nato, lo ha modellato e curato con la sua infinita sensibilità umana, con la sua fermezza e la sua dolcezza, e lo ha trasformato in vero Coro consegnandolo con generosità e con grande amore nelle mani dell’attuale direttore, Luigi Deromedis, che lui stesso ha formato e nel quale ha da subito creduto. La storia di Fabio è la storia del Coro San Romedio».

Fabio Pedrotti è sempre stato accanto al suo Coro, anche dopo aver lasciato il testimone al suo successore, sapendo trasmettere dolcezza, competenza, amore per la musica.

«Mai un gesto di stizza, mai una parola sopra le righe; quelle sue mani ruvide provate dal lavoro della terra, quasi a modellare un opera d’arte, si trasformavano in piume leggere a modellare il canto e ad esprimere con il canto il senso profondo dell’essere uomini nati, vissuti ed espressione di questa terra – ricorda il Coro San Romedio –. Qualche anno fa, in occasione di un momento di ringraziamento che organizzammo per Fabio, Renato Morelli ebbe a dire di lui: “Fabio rappresenta il senso più nobile ed elevato del termine “dilettante”; colui che fa musica per “diletto”, cioè per passione, per amore e per desiderio di esprimere se stessi con le armonie”. Ecco, Fabio è stato per noi un vero professionista forgiato dal diletto e dall’amore per la musica».

Sono parole colme di riconoscenza quelle che il Coro ha voluto dedicargli: «Grazie Fabio, hai donato tantissimo a tutti noi; grazie per aver camminato per un lungo tratto della tua vita insieme a tutti noi e per essere stato un maestro di vita prima che di musica, un papà dolce e nella dolcezza severo, e per aver modellato le nostre voci facendole divenire un vero Coro. Ecco, se pensassimo a un brano che ci hai insegnato in questi anni e che esprime quelle che tu sei stato, idealmente ti dedichiamo “La tera del nono”; si perché la tua vita è stata un insegnamento ad amare questa nostra terra, a tenerne stretti i valori più veri, dalla fede e dal profondo senso di cristianità fino al rispetto che si deve alle persone più care».

«Grazie Fabio, nella voce di Samuele che oggi canta insieme a noi ci piace sentire la tua voce; a Samuele, Alfonso (anche lui ex corista) e a tutta la famiglia va il nostro abbraccio ed il nostro cordoglio. E sono tante le voci che esprimono questo grazie, tante quanti gli amici che in 40 anni di direzione hanno avuto la grazia di essere tuoi coristi – conclude il Coro San Romedio –. Buon viaggio Fabio, e se puoi, da lassù, cantando nel coro infinito del cielo prega per tutti noi e, in questi giorni, chiedi a Dio di stare vicino al nostro presidente Renato, ai suoi cari e alla sua famiglia del Coro».