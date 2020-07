Ieri sera la cena “Giustizia per Chico Forti” al Simposio di Trento. Ripercorsi 20 anni di battaglie

Organizzata dal movimento “L’Onda di Chico – Trento”, alla cena sono intervenuti lo zio Gianni Forti e i comitati di Trento e dell’Alto Garda.

Ha aperto la serata proprio Gianni Forti, che ha ripercorso 20 anni di battaglie giudiziarie ma anche mediatiche, che nell’ultimo anno hanno condotto a un enorme coinvolgimento alla vicenda di Chico, a partire dal documentario della rete televisiva americana CBS intitolato “48 Hours” per arrivare agli ultimi servizi de Le Iene, trasmissione di Italia 1.

In seguito a questo interessamento, si è creato un forte coinvolgimento dell’opinione pubblica e la pagina Facebook Chico Forti ha colto l’occasione per organizzare in tutta Italia il movimento L’Onda di Chico Forti.

La referente di Trento di questo movimento, Paola Sartori, ha voluto lanciare l’idea della cena al Simposio non solo per la raccolta fondi, ma soprattutto per affiancarsi alle iniziative già intraprese a livello locale, in particolare quelle dei comitati di Trento e dell’Alto Garda.

Lorenzo Moggio, presidente del Comitato “Una Chance per Chico” ha informato che alla prossima edizione del Film Festival Trento, che quest’anno slitterà alla settimana 27 agosto – 2 settembre, sarà presentato, seppur fuori concorso, un cortometraggio prodotto da Chico Forti circa 30 anni fa.

Sarà così possibile vedere realizzarsi un grande sogno di Chico.

Erano inoltre presenti i consiglieri comunali Andrea Maschio, Vittorio Bridi e Jacopo Zannini e la consigliera provinciale Katia Rossato che hanno promesso di approvare al più presto nelle due Giunte la mozione per esporre uno striscione a supporto di Chico Forti fuori da una delle sedi comunali, sottolineando come l’impegno della città di Trento sia sempre stato trasversale e di coesione.

È intervenuto inoltre il Presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher che ha manifestato l’intenzione di partecipare al prossimo sit-in di Piazza Monte Citorio a Roma il 16 luglio.

Tra i presenti c’è stato forte interesse per questa iniziativa, promossa dal movimento L’Onda di Chico e che trova sempre la partecipazione dell’attore Enrico Montesano.

Si proverà pertanto a far partire un pullman da Trento per far partecipare una delegazione di sostenitori trentini. I presenti hanno inoltre rivolto un accorato appello all’indirizzo del sottosegretario Riccardo Fraccaro, in cui la famiglia sta riponendo grande fiducia, affinché si rechi personalmente a Washington ad incontrare le massime cariche politiche americane, dopo aver fatto visita anche in carcere a Chico.