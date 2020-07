Tovel, da domani accesso su prenotazione

Scattano domani, sabato 4 luglio, le nuove regole di accesso alla Val di Tovel, valide per questa estate in formato post-Covid fino al 27 settembre.

Complice la necessità di rispettare il distanziamento, per il momento non sarà attivato il servizio di bus navetta. Alla luce di un previsto aumento dei mezzi a motore che percorreranno la lingua d’asfalto in direzione del lago, l’area sarà dunque raggiungibile fino all’esaurimento dei posteggi disponibili: per questo motivo, gli ospiti saranno chiamati a prenotare obbligatoriamente l’ingresso a pagamento.

Per quanto riguarda invece i residenti nel Comune di Ville d’Anaunia e gli altri aventi diritto, continueranno a essere validi i pass gratuiti emessi dagli addetti comunali, mentre la prenotazione (in questo caso senza alcuna richiesta di pagamento) sarà opzionale e garantirà alle persone di trovare uno spazio libero per il proprio veicolo al momento dell’accesso, dato che l’area ha una capienza limitata.

“Con queste strategie intendiamo consentire una migliore previsione dei flussi automobilistici e favorire le buone pratiche di mobilità alternativa, come quella in bicicletta ed e-bike – spiega l’assessore Gloria Concini, che evidenzia come le nuove regole si rendano necessarie anche per poter gustare la propria esperienza a Tovel senza rischio assembramenti –. Approfittiamone per vivere la natura di Tovel in modo nuovo, più lento, più autentico e più spensierato”.

L’invito rivolto ai residenti possessori di pass collegato alla targa di auto e moto è dunque di prenotare un parcheggio in pochi istanti, con un semplice click. Per farlo, basta connettersi al sito web del Parco naturale Adamello Brenta, oppure scaricare la App “Adamello Brenta” (disponibile su Googler Play e App Store) e inserire i propri dati.

Cinque sono le aree di sosta disponibili in Val di Tovel, che consentono l’accesso più o meno ravvicinato al lago, rispettivamente partendo dall’alto: Lago (120 posti), Lavecel (62), Glare (circa 30), Tamburello (90) e Capriolo (50).

I prezzi per gli ospiti varieranno in base alla distanza dallo specchio d’acqua, ma sono disponibili anche due tariffe speciali, con abbonamenti standard (5 ingressi a 20 euro) e dedicati ai residenti nei comuni del Parco (5 ingressi a 10 euro).

Gli abbonamenti sono validi per tutte le valli del Parco: Val di Genova, Vallesinella, Patascoss-Ritort, Madonna di Campiglio-Campo Carlo Magno, Val di Fumo e Val d’Algone.