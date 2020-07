Stop alla spesa di domenica, passa il ddl Failoni sulle chiusure festive dei negozi. Fugatti: «Battaglia giusta che dobbiamo giocare»

Il ddl Failoni sulle chiusure domenicali e festive dei negozi è stato approvato ieri sera con 21 sì, tra i quali quello di Filippo Degasperi di Onda Civica Trentino, 6 non partecipanti al voto Ugo Rossi, Paola Demagri (Dallapiccola non era presente in aula) del Patt, Paolo Ghezzi di Futura, Giorgio Tonini, Sara Ferrari e Luca Zeni del Pd e sei astenuti Alex Marini (Misto), Alessandro Olivi (Pd), Lucia Coppola (Verdi), Pietro De Godenz (Upt), Lorenzo Ossanna (Patt).

Nella maggioranza si è astenuto Giorgio Leonardi di Forza Italia.

Ora si dovrà inserire un ragionamento complessivo che contempli il diritto al riposo del lavoratore ma anche l’attività turistica. Tema delicato, quindi, e dire che un territorio ha una capienza e attrattività turistica diversa da un altro sarà decisivo.

Pare quasi sicuro che il provvedimento della Giunta sarà impugnato dallo Stato e che quindi si potrebbe tornare alle aperture domenicali fra circa 8 mesi.

A tal proposito il presidente Fugatti nel suo intervento di chiusura dopo la discussione in aula ha affermato che questa è una battaglia giusta e stare fermi nel post Covid darebbe l’idea di avere poco coraggio.

Il percorso della legge non è scontato, ha aggiunto, ma questo parlamento ha il diritto di legiferare su materie al limite delle sue competenze. Fugatti s’è detto sicuro che la Commissione dei 12 (di cui fa parte anche Ugo Rossi) difenderà l’impostazione data dalla Pat e questa iniziativa legislativa può servire a far capire che dai territori vengono visioni diverse. Per il presidente si deve provare a giocare la partita, anche perché se arrivano più iniziative di questo tipo si potrà far smuovere Roma. Del resto, ha ricordato, il movimento 5 Stelle ha dimostrato una sensibilità si questo tema.

Nel 2011 ha aggiunto Fugatti chi ha introdotto le aperture domenicali diceva che ci sarebbe stato un aumento di posti che non c’è stato. Sugli spostamenti verso il Veneto la legge della Pat, secondo il governatore, non avrà impatto perché la gente fuori provincia ci va e ci andrà comunque. Il ddl ha comunque delle aperture sia sul numero delle domeniche che sulle aree turistiche. Infine, il presidente ha detto di non capire la non partecipazione al voto di parte della minoranza alla quale ha chiesto di non scappare dal merito della legge.

Nella foto del titolo l’intervento del governatore Fugatti alla fine della discussione in aula di consiglio.

