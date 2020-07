Ricatto Svp al governo Conte: uccisione di orsi e lupi in cambio della salvezza del governo

Ormai la politica dimostra giorno dopo giorno di aver perso tutta la poesia ed il suo fascino, per diventare semplicemente la scusa per mercanteggiare interessi di tutti i tipi.

L’Svp è sempre stata una stampella dei governi sbilanciati a sinistra perché con quel manipolo di parlamentari e onorevoli dava sicurezza, ma in cambio di cosa?

Un occhio di riguardo alle problematiche altoatesine sempre risolte nell’interesse del partito di lingua tedesca e del gruppo linguistico di riferimento. Oggi la situazione è ancora più scandalosa perché di fatto tiene in scacco Conte ed il suo governo.

Pubblicità Pubblicità

La maggioranza ormai risicata, specie al Senato dove sopravvive solo grazie ad un voto, è infatti garantita dai rappresentanti dell’Svp. Ed allora cosa succede? Si va a battere cassa.

I tre parlamentari della Svp hanno infatti subito chiesto l’autorizzazione ad abbattere orsi e lupi ed in generale i predatori carnivori in Trentino Alto Adige.

Poi la concessione dell’A22, la norma di attuazione della formazione dei medici e la delega per gli orari dei negozi.

Pubblicità Pubblicità



La lista è decisamente lunga ed interessa indirettamente anche il Trentino perché quelle reclamate dalla Svp, finiscono per essere richieste a valenza regionale e non solo per l’Alto Adige.

La diplomazia politica? Scomparsa ormai si gioca a carte scoperte e vince lo scambio di interessi. Fino a quando durerà il ricatto politico della Svp o meglio ancora durerà un tempo sufficiente per esaurire la lista della spesa?

Pubblicità Pubblicità

E’ evidente che i partiti di governo fanno finta di non vedere quanto sta succedendo, però la tematica dell’abbattimento dei grandi predatori è di quelle che dividono e la presenza animalista è politicamente trasversale.

La concessione autostradale potrebbe innescare una reazione a catena in un momento in cui è ancora in discussione il rinnovo al Gruppo Benetton per quella di Genova.

Gli orari dei negozi è un tema caldissimo ed in Trentino è evidente l’opposizione del PD ad una possibile autonomia decisionale da parte della giunta di centro destra che confermerebbe la chiusura domenicale.

Da una parte Conte è costretto a cedere, ma alla lunga cosa succederà? Quello che è certo è che la politica targata 2000 è la peggiore in senso assoluto degli ultimi 70 anni.

(l.d)