ISTAT: a maggio 84 mila occupati in meno, il tasso di disoccupazione torna a salire al 7,8%

Mentre i paesi più colpiti dal Covid – 19, attendono con fiducia venerdì 17 luglio, giorno in cui si riunirà il Vertice Europeo per formulare il fondo per la ripresa economica, arriva il messaggio della Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen: “ Ogni giorno che sarà perso, le persone perderanno lavoro, ci sarà un indebolimento delle nostre economie, ogni singolo giorno è importante”.

Un messaggio, simile ad un consiglio che rende l’idea di un’urgenza per trovare il prima possibile un accordo sul fondo, esprimendo a parole l’amara situazione italiana fotografata con i dati dall’ISTAT.

Ieri, l’Istituto di statistica ha presentato infatti, gli amarissimi numeri di un inevitabile effetto pandemia che si è abbattuto con violenza sull’economia e sopratutto sul già delicato mondo del lavoro.

Pubblicità Pubblicità

Numeri che, da febbraio 2020 registrano una diminuzione del livello di occupazione di oltre mezzo milione di unità, con persone in cerca di lavoro di quasi 400 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900 mila.

Una situazione che, da inizio pandemia si è prolungata anche a maggio 2020 con le prime riaperture, quando il calo degli occupati nonostante sia inferiore rispetto ai mesi precedenti è stato di 84 mila unità.

Dalla situazione il tasso di disoccupazione è tornato inevitabilmente a risalire attestandosi al 7,8%, accompagnato al tasso di occupazione che cala fino 57,6%.

Pubblicità Pubblicità



Dati e numeri che avrebbero potuto raggiungere livelli peggiori se il Governo non avesse messo in campo tutele e garanzie per i lavoratori come la cassa integrazione con causale Covid e il blocco dei licenziamenti che potrebbe essere prorogato fino alla fine del 2020.

Pubblicità Pubblicità