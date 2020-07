Il centrodestra conferma Alessandro Baracetti candidato sindaco, Bisesti: «Tenteremo di allargare la coalizione»

Confronto decisivo ieri sera della coalizione di centro destra autonomista che ha confermato la fiducia ad Alessandro Baracetti che quindi rimarrà il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Forza Italia, La Lega e gli autonomisti popolari di Kaswalder.

Il nuovo incontro era stato chiesto l’indomani del cambio della guardia dentro il partito di Giorgia Meloni che ha visto il senatore Adolfo Urso prendere in mano la situazione dopo aver verificato l’impossibilità di proseguire con Francesca Gerosa.

Presenti ieri sera il segretario della lega Mirko Bisesti con il presidente Alessandro Savoi, Mattia Gottardi per la Civica, il coordinatore regionale di Forza Italia Giorgio Leonardi con la vice Gabriella Maffioletti, Mattia Gottardi per La Civica, Barbara Balsamo per gli Autonomisti Popolari e Adolfo Urso per Fratelli d’Italia.

“Un ottimo clima di collaborazione e di unità da parte della coalizione”: questo quanto emerso ieri sera al termine dell’incontro – svoltosi a Trento – della coalizione di centrodestra.

Al centro dell’incontro un costruttivo confronto in vista degli appuntamenti elettorali che coinvolgeranno i comuni del Trentino. “Siamo riusciti a incontrarci per la prima volta dal vivo dopo questi mesi di lockdown, mesi in cui la nostra priorità è stata la gestione dell’emergenza legata al Covid-19. Quella di oggi è stata quindi un’occasione di confronto fra le varie forze politiche con la novità della presenza del Senatore Urso quale commissario per FdI. Nessun dubbio sulla figura scelta come candidato Sindaco a Trento. Clima molto positivo nella condivisione del progetto di unità e di allargamento della coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in tutto il Trentino“, ha affermato alla fine della riunione il Segretario della Lega Mirko Bisesti.

È quindi caduta una pietra tombale su un possibile avvicendamento di Baracetti a capo della coalizione di centro destra. I partiti tradizionali e gli autonomisti popolari hanno scelto lui come candidato sindaco per la città di Trento. Ora via alla campagna elettorale che potrebbe portare alle urne la comunità del capoluogo il 20 settembre 2020, coronavirus permettendo.

