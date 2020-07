Continuano i furti nei parcheggi dei cimiteri

Ormai i parcheggi periferici non offrono più nessuna garanzia, ma sono semplicemente a rischio.

Peggio ancora quelli dei cimiteri evidentemente controllati a distanza per portare a termine furti quasi sempre fruttuosi perché la gente per andare a far visita ai propri cari, non svuota di certo la macchina.

Complice la fretta, la convinzione che un parcheggio cimiteriale possa essere al di sopra delle umane tentazioni, si commettono delle leggerezze che alle volte costano molto care e in tutti i sensi. Ieri mattina è successo ad una coppia di turisti originari di Laveno nel varesotto che si era fermata al parcheggio di Villazzano.

Pubblicità Pubblicità

Breve assenza ed al loro rientro l’amara sorpresa: rubato lo zainetto di colore blu che conteneva tutti documenti, patente compresa. Hanno chiesto aiuto ai passanti, il loro appello è diventato virale, ma nonostante alcune segnalazioni nulla è stato trovato.

La delusione è stata ancora maggiore quando, a quanto sembra, la coppia si sarebbe rivolta ai Carabinieri per sporgere denuncia per sentirsi dire che non poteva essere accolta in quanto non residenti.

A quel punto hanno abbandonato il Trentino per tornare a casa senza nemmeno la patente con l’intenzione di rivolgersi alle forze dell’ordine di Milano.

Pubblicità Pubblicità



Da segnalare che la scorsa settimana era stata svuotata di tutto il contenuto di una roulotte parcheggiata su suolo privato a Oltrecastello.

Un altro furto sempre la scorsa settimana era stato perpetrato ai danni di un’autovettura nel parcheggio del cimitero di Villazzano. Vengono anche segnalate tre roulette, una probabilmente abbandonata, al centro di movimenti sospetti già segnalati dalla popolazione alle forze dell’ordine.

Pubblicità Pubblicità