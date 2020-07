Sabato 4 luglio a Cles il primo appuntamento con il “Mercato contadino”

Come ogni anno riprende sabato 4 luglio prossimo il ‘Mercato contadino’ a Cles.

Durante questa epidemia, tra molti annullamenti e poche certezze, fortunatamente il mercato contadino stagionale è stato confermato, e si terrà ogni sabato mattina dalle 8,00 alle 12,30 fino al 12 settembre.

Atteso da tutti, nel corso degli anni è divenuto il salottino del sabato mattina, dove approfittare della spesa per incontrarsi con amici e amiche, bere un aperitivo, fare due chiacchiere; un matineè fatto di intermezzi musicali e siparietti proposti dai venditori.

Passeggiando tra le bancarelle si respira un’aria nostalgica, come ai mercati di una volta, dove il tempo scorreva adagio e le persone si prendevano i loro spazi.

Il ‘Mercato contadino’ si può definire un must per i clesiani, valligiani e turisti che tanto apprezzano questa piacevole tradizione, dove i produttori agricoli sono orgogliosi di spiegare come sono coltivati ortaggi e frutti, come sono prodotti formaggi, miele e marmellate, e su come sono preparate tante altre prelibatezze, e come vengono confezionati i particolari articoli artigianali, perchè queste persone fanno questo lavoro soprattutto per il piacere di farlo, con cura, pazienza e tanta, tanta passione.

Il Mercato contadino è realizzato in collaborazione con il Comune di Cles, il Consorzio Cles Iniziative, la Pro Loco di Cles, A.P.T. Val di Non, Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole. Maggiori info sul sito del Comune di Cles

