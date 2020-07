Operazione «Canova regna»: i comportamenti inquietanti degli 8 minorenni arrestati

Dopo l’arresto di 8 minorenni di Trento che si sono divisi la piazza di Trento per lo spaccio emergono dei fatti inquietanti scoperti dagli investigatori che hanno seguito e pedinato per mesi la banda. (qui articolo)

Pochi giorni fa una ragazzina si era sentita male a scuola per aver fumato della droga tagliata male. Lo stupefacente era stato tagliato con la benzina.

L’episodio ha portato la questura a velocizzare le indagini e in poco tempo gli agenti sono risaliti a chi le avesse consegnato lo stupefacente: la Canova regna. La banda stava diventando pericolosa e dopo mesi di intercettazioni e osservazioni, gli agenti della squadra mobile di Trento hanno posto fine alle loro attività criminali.

Si tratta di una banda criminale di otto ragazzi, dedita all’attività di spaccio e molto pericolosa. Un ragazzo, l’unico maggiorenne del gruppo, era il leader. Colui che era l’incaricato a riscuotere i soldi, la maggior parte delle volte con botte, violenza e minacce.

I ragazzi avevano un tenore di vita molto alto rispetto alla loro età. La richiesta di droga era parecchia e riuscivano a gestire decine e decine di consegne al giorno. Un vero e proprio giro di spaccio di droga organizzato in ogni particolare che vedeva i minori protagonisti e associati in un’associazione a delinquere.

In uno dei cellulari sequestrati era stata trovata una foto con quattromila euro in contanti. I giovani avevano sempre in soldi in mano e non badavano a spese: scarpe e vestiti firmati, discoteche, locali, cellulari cambiati di frequenza.

Alcuni di loro avevano situazioni familiari difficili alle spalle, ma non tutti. C’era anche chi aveva deciso di non seguire l’esempio onesto dei genitori. Uno di loro era scappato più volte di casa e spesso alloggiava in un bed and breakfast, tanto i soldi non mancavano.

La gestione dell’attività criminale e gli atteggiamenti arroganti e prepotenti facevano di loro una gang criminale adulta.

Dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Trento è emerso che la banda criminale era divisa gerarchicamente in modo piramidale. Erano presenti capi di spaccio per ogni singola zona.

Le zone di spaccio erano attive giorno e notte e riguardavano il parco di Canova, Andalo e Mattarello. Chi non rispettava la gerarchia veniva rimesso al suo posto con la violenza.

Tra di loro usavano parole in codice come “minuti“, “pantaloni”, “ci sei?” per nascondere la contrattazione della droga. La clientela era parecchia e l’attività di spaccio è continuata nonostante alcuni siano avvenuti alcuni sequestri di stupefacente da parte delle Forze dell’ordine.

La capillare organizzazione all’interno della banda e nell’attività di spaccio ha portato la procura ad aggiungere il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio.

Alcuni di loro mostravano un menefreghismo totale di fronte alle possibili conseguenze penali delle loro azioni, c’era chi era solito ricorrere alla violenza scagliandosi sui più deboli, e chi invece mostrava prudenza e attenzione nei modi di agire rispetto a tutti gli altri.

A carico degli indagati pendono denunce (una mamma ha denunciato uno dei ragazzi che aveva ceduto della droga alla figlia), intercettazioni e osservazioni.

I ragazzi sono stati raggiungi da misure cautelari per minori come l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o il collocamento in comunità. Gli interrogatori di garanzia sono iniziati ieri e continueranno nella giornata di oggi.