«Libertà vo cercando ch’è sì cara». Cosa c’è sul prossimo numero di Pro Vita & Famiglia

Gli avvenimenti degli ultimi mesi, in relazione alla pandemia di coronavirus, hanno rimesso a tema un aspetto fondamentale: la libertà.

E non una libertà da intendersi come assenza di vincoli e legami, come possibilità di fare qualsiasi cosa, bensì quella libertà che, scrive Toni Brandi nell’editoriale del numero di luglio-agosto della rivista mensile Pro Vita & Famiglia (per leggerne alcuni estratti, qui), «è nella natura dell’uomo che, dotato di libero arbitrio, scegliendo il bene realizza pienamente se stesso (nell’Amore del Padre, aggiungo io, da credente)». Trattata da questo punto di vista, la libertà, non abbraccia il politically correct e trova dunque poco spazio sui media piegati al mainstream… e rischia così di essere travisata e sminuita nella sua importanza, nel suo essere un trampolino di lancio verso la realizzazione di sé.

Ecco quindi che il numero estivo di Pro Vita & Famiglia – dopo quello dedicato all’utero in affitto – guida il Lettore attraverso un approfondimento sulla libertà che tocca diversi aspetti: prendendo avvio dall’ambito giuridico, con un articolo molto chiaro e preciso di Francesca Romana Poleggi, dal titolo Democrazia formale e sostanziale, che va a contestualizzare il concetto di democrazia all’interno di una cornice di pensiero che deve necessariamente integrare il diritto naturale, ci si concentra poi, con un pezzo più “filosofico” a firma di Tommaso Scandroglio, su quella che è una concezione libertaria della libertà e su quella che invece poggia sul personalismo ontologico.

Accanto a questo, il numero riporta quattro articoli sulla libertà che prendono più strettamente avvio dall’emergenza sanitaria in atto: lo psicologo e psicoterapeuta Roberto Marchesini scrive su La psiche senza libertà; la giornalista e scrittrice Enrica Perucchietti firma un pezzo dal significativo titolo Covid-1984, con riferimento all’opera di George Orwell; Andrea Ingegneri va quindi ad approfondire l’aspetto de La tecnologia al servizio del totalitarismo, con riflessioni che toccano anche l’App Immuni e il braccialetto elettronico che si vorrebbe far indossare ai bambini; infine, il medico e scrittrice Silvana De Mari offre una panoramica sul Gafa – acronimo che sta per Google, Amazon, Facebook, Apple -, mostrando come le nostre vite siano strettamente controllate.

«Si sta instaurando», scrive la De Mari, «una deliziosa dittatura “soft” […]. Pochi hanno i mezzi spirituali per saper resistere, è una “libertà” che avvolge in spire sempre più strette e sempre più piacevoli chi se ne avvale, è un potere molto attento ai bisogni dell’uomo, che si definisce ed è definito filantropico».

A chiudere quindi il focus sulla libertà della rivista, che comprende anche articoli di altra natura – dal matrimonio, al tema del linguaggio umano, a consigli cinematografici e librari -, la prima parte di un lungo approfondimento sul tema del diritto naturale e del diritto positivo, a firma di Luciano Leone.

«Vedere ciò che si trova davanti al nostro naso», affermava il già citato Orwell, «richiede un impegno costante»: un impegno che passa anche attraverso la disponibilità a investire tempo e denaro per leggere articoli “alternativi” al pensiero comune… ma che hanno come obiettivo ultimo proprio quello di guidare sulla strada della vera libertà.

A cura di Giulia Tanel