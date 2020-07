La magia della cascata del lupo sull’altipiano di Pinè

Ci sono posti in Trentino che avrebbero bisogno di essere conosciuti e valorizzati maggiormente per la spettacolare ambientazione naturale e l’effetto wow che provocano su chi li va a visitare, o ancor di più a chi li scopre per la prima volta.

Uno di questi è la cascata del lupo, sull’altipiano di Pinè. Il nome, racconta la leggenda, le venne attribuito dagli abitanti, che trovarano li davanti un grosso lupo morto, che aveva preso abitudine a stare in quella zona.

Forse per ricordare l’animale, non solito a sostare in quelle zone, venne dato questo nome alla cascata. Raggiungerla è piuttosto semplice. La via più veloce per arrivarci è quella che parte dalla chiesetta di Piazze a 1030 metri, poco prima del ponte sul rio Regnana, che scende dal passo di Redebus nel comune di Bedollo.

E’ una via d’accesso dall’alto, è un po’ ripida, che in venti minuti di discesa su un ciottolato di sassi, e gradini, porta alla cascata. Si trova in antro, circondato da pareti di porfido, da cui si può ammirare il salto dell’acqua di quasi 40 metri.

La base della cascata è posta a 906 metri sul livello del mare. Il luogo è senza ombra di dubbio incantevole, per alcuni anche magico, perchè ci si trova direttamente a contatto con il getto d’acqua, e si ammira lo spettacolo senza barriere o blocchi.

La natura qui è protagonista, e si può sentire la forza selvaggia dell’acqua in un posto ancora incontaminato, libero da colonizzazioni umane. Sta nel senso di responsabilità di chi arriva evitare avvicinamenti troppo azzardati che potrebbero creare inutili pericoli.

Il fresco dell’acqua rende piacevole la sosta davanti alla cascata, che si presta molto per essere fotografata e immortalata in foto ricordo. Nei boschi circostanti è possibile anche incontrare qualche capriolo che tavolta scende ad abbeverarsi nel torrente Regnana.

E’ possibile continuare l’escursione tornando per la via che porta a Bedollo, loc. Marteri, oppure proseguire in discesa e giungere seguendo il torrente Regnana fino alle Piramidi di Segonzano. Anche queste formazioni di terra e sassi di varia natura, sono uno spettacolo che la Natura ci propone e meritano una visita che non deluderà.