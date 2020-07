Il posto macchina occupato dal divano

In molti in queste calde notti di giugno avranno pensato ad una soluzione semplice: dormire sul terrazzo.

In Via Antonio Abondi nel rione di Cristo Re c’è chi ha avuto la stessa idea, ma la realizzata diversamente: un comodo divano nel posto macchina coperto condominiale.

Si dorme tranquilli, al fresco ed è il divano di casa cioè quello che non tradisce mai. Incredibile, ma è così da molti giorni.

Per il momento le proteste sono timide perché il posto auto occupato potrebbe essere quello del proprietario del divano. Fino ad ora poi non ci sono stati disturbi concreti.

Molto probabilmente però la presenza del divano nel parcheggio condominiale non avrà questa motivazione, quanto piuttosto quella di essere stato posizionato a bordo strada in attesa dell’arrivo del mezzo di Dolomiti Ambiente che raccoglie questi tipi di rifiuti ingombranti.

Ma non è detto. La raccolta a domicilio viene fatta su appuntamento e normalmente la richiesta è quella di posizionare i rifiuti la sera prima del passaggio mattutino.

Ma in questo caso la segnalazione risale a sabato e siamo a giovedì: nessuno è passato e il divano, per altro in buone condizioni, è sempre al suo posto e qualcuno comincia a farsi delle domande e inizia a preoccuparsi.

Non sarà mai che dopo le soffitte utilizzate come abitazioni abusive, non sia venuto il momento dei posti macchina condominiali? Ai posteri e a Dolomiti Ambiente l’ardua sentenza