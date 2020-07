Il grazie di Fugatti a Forze dell’ordine e Procura per l’operazione “Canova Regna”

Un “grazie” del presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti alla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, per il successo dell’operazione rinominata “Canova regna”, che ha consentito di sgominare un traffico di stupefacenti ramificato in tutta Trento.

Un’operazione, però, che presenta dei risvolti particolarmente inquietanti, essendo tutti e otto gli spacciatori, alcuni dei quali già noti al Tribunale dei minori di Trento per episodi analoghi, minorenni o appena maggiorenni “E’ il particolare più inquietante di questa indagine – sottolinea il presidente Fugatti – perché mostra che gli adolescenti sono al tempo stesso vittime della droga ma anche dediti allo spaccio. Non posso che condividere il richiamo del Procuratore reggente al Tribunali dei minori: evidentemente la prevenzione non ha funzionato, quale che sia il soggetto chiamato in causa, a partire dalla famiglia e dalle diverse agenzie educative. Nessuno però può chiamarsi fuori nella lotta alla droga, di qualsiasi tipo. Anche noi come istituzioni dobbiamo continuare a riservare la massima attenzione a questi fenomeni, contrastandoli in ogni modo. Dobbiamo riuscire a raggiungere i giovani, soprattutto quelli che vivono in contesti sociali ed educativi difficili”.

I minorenni si erano suddivisi il territorio del capoluogo trentino in vere e proprie “piazze di spaccio“. A nord, Gardolo, Canova e Roncafort; a sud, Aldeno e Ravina. A ciascun affiliato il compito di gestire lo smercio al dettaglio degli stupefacenti nei luoghi assegnati.

Al vertice del gruppo è stato individuato uno dei minori portato poi in una comunità al di fuori del Trentino Alto Adige e divenuto maggiorenne nel corso delle indagini. Il ragazzo è ricorso più volte alla minaccia e alla violenza nei confronti dei vari pusher insolventi, oppure di coloro che avessero manifestato l’intento di collaborare con le Forze dell’Ordine.

Nel corso delle indagini è anche venuto alla luce come la clientela dei consumatori di stupefacente fosse per la maggior parte coetanea degli stessi venditori. Pertanto, la “domanda” veniva alimentata da ragazzi adolescenti oppure appena maggiorenni.

Il parco Canova a Gardolo e le abitazioni degli arrestati sono i luoghi dove sono avvenute la maggior parte delle cessioni di droga. Proprio il parco veniva invocato dagli stessi minorenni con l’espressione “Canova Regna“ per esaltare la forza del gruppo.

Il contatto per lo spaccio avveniva con una telefonata dai toni apparentemente neutri ma in realtà, attraverso un codice collaudato e con l’uso di un linguaggio criptico, si stipulavano accordi per le successive cessioni, formalizzate tramite social e servizi di instant messaging per eludere le attività investigative.

Se il pusher contattato non avesse avuto al momento la disponibilità di stupefacente, dirottava l’acquirente da un suo pari in grado di offrirgli la droga desiderata.

Le indagini della Squadra Mobile continuano ora per risalire ai fornitori dello stupefacente della baby gang.