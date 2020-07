Crescino, perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guardrail

Grosso spavento ieri sera per una ragazza alla guida della sua Renault Clio che, mentre percorreva la Strada Statale 43 della Val di Non in direzione Cles, alla curva dopo il bivio di Crescino ha perso il controllo dell’auto, con ogni probabilità a causa del fondo stradale bagnato.

La vettura ha invaso la corsia opposta ed è andata a sbattere contro il guardrail circa 100 metri dopo la stazione della Trento-Malé.

In quel momento, per fortuna, non sopraggiungevano altri veicoli in direzione opposta.

La parte anteriore dell’auto è andata distrutta, ma la ragazza fortunatamente non ha riportato conseguenze. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco volontari di Campodenno, i Carabinieri di Taio e Trentino Emergenza. La ragazza, come detto, era illesa e non è stato necessario il trasporto in ambulanza.

