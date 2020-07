Concorso EconoMia: fra i 20 vincitori anche due trentini

Promuovere una più solida e diffusa cultura economica tra gli studenti delle scuole superiori. Questo l’obiettivo del Concorso EconoMia giunto alla sua 8^ edizione, che mette in palio, per 20 studenti, un soggiorno gratuito a Trento durante il Festival dell’Economia, più un premio in denaro di 200 euro.

Come noto, l’edizione 2020 del Festival, dedicata al tema “Ambiente e crescita”, prevista come sempre a fine maggio, è stata spostata a causa della pandemia al 24-27 settembre. Se sarà possibile, in quei giorni, si terrà anche la premiazione del Concorso EconoMia il cui svolgimento è stato, evidentemente, condizionato dall’emergenza Covid-19.

Il Comitato scientifico del Concorso, composto dai rappresentanti di AEEE Italia, Banca d’Italia, Invalsi, Provincia autonoma e Università di Trento ed esperti di formazione e valutazione, ne ha incoraggiato comunque lo svolgimento nonostante la pandemia abbia pesantemente ostacolato le attività didattiche di tutte le scuole italiane. Le prove si sono svolte on-line il 6 di maggio, in un’unica data nazionale.

Pubblicità Pubblicità

Vi hanno partecipato 77 scuole, la metà delle 154 iscrittesi nel mese di febbraio, con circa 500 studenti. Sono stati così individuati i 20 studenti vincitori fra cui ci sono Arianna Stech che frequenta il liceo classico di Trento e Daniele Paoli del Russel di Cles

Si tratta di 12 ragazzi e 8 ragazze provenienti da 12 scuole del Nord (di cui 2 appunto della Provincia di Trento), 2 del Centro e 6 del Sud.

Il concorso è stato inserito dal Ministero dell’Istruzione tra le competizioni del Programma nazionale per la promozione delle eccellenze ed è bandito dal comitato promotore del Festival dell’Economia di Trento in collaborazione con MIUR – Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, Istituto Tecnico economico “Bodoni” di Parma e AEEE-Italia. La modalità della premiazione e del riconoscimento che verrà tributato ai vincitori verrà comunicato appena possibile.

Pubblicità Pubblicità



Qui l’elenco dei vincitori