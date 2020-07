Cassa centrale sostiene un maxi finanziamento di 4,5 milioni alla L.E.G.O. di Lavis

“Siamo lieti di continuare a sostenere, attraverso Garanzia Italia, la ripartenza delle imprese venete che, nonostante il periodo complesso, intendono portare avanti i loro piani di sviluppo industriale grazie alla liquidità garantita da SACE – ha dichiarato Mario Bruni, Responsabile Mid Corporate di SACE -. La partnership con Cassa Centrale conferma l’impegno di SACE e del sistema bancario al fianco di aziende familiari, come L.E.G.O S.p.A., che hanno saputo crescere in Italia e all’estero e che oggi rappresentano delle eccellenze per la regione Veneto e per tutto il territorio nazionale”.

E’ il commento che accompagna il finanziamento di 4.5 milioni di Euro a 5 anni, che sarà garantito per il 90% da SACE e permetterà a L.E.G.O. S.p.A. di promuovere il proprio progetto di sviluppo industriale.

Fondata nel 1900 come laboratorio artigiano e cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori europei di libri, l’azienda ha saputo innovare, crescere e stare sul mercato, espandendosi anche all’estero.

Pubblicità Pubblicità

Il finanziamento, che si inserisce nell’ambito del programma Garanzia Italia di SACE previsto dal Decreto Liquidità, permetterà di sostenere in modo concreto la crescita di L.E.G.O S.p.A. azienda con sede a Lavis.

L’importo di 4.5 milioni di Euro a 5 anni è garantito da SACE al 90%. Cassa Centrale, con questa operazione, conferma la capacità di rispondere a esigenze strutturate delle imprese italiane. “Il 2020 era iniziato con prospettive di sviluppo molto interessanti. – Afferma Giulio Olivotto, Presidente di L.E.G.O Group (foto) – Le regole imposte per ridurre la diffusione dell’epidemia hanno tolto all’economia consumistica in cui viviamo il sostegno su cui si posa: la circolazione del denaro. Il veloce accesso ad una fonte di credito sostenibile ci ha consentito di proseguire nel percorso già tracciato, senza dover rivedere in maniera significativa le nostre strategie. In questo il supporto di Cento Veneto Bassano Banca è stato determinante.”

Pubblicità Pubblicità