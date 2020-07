Buche e “raffazzonamenti” lungo la ciclabile a Mezzolombardo, Vedovelli deposita un’interrogazione

Buche, dissesti, “raffazzonamenti” che avrebbero causato anche delle cadute. Secondo alcune segnalazioni, la ciclabile lungo il Noce che collega i due ponti della Retta e della Fosina a Mezzolombardo giace in uno stato di degrado.

La situazione problematica della parte di pista di competenza del Comune di Mezzolombardo è stata posta in evidenza dal consigliere Konrad Vedovelli di Mezzolombardo Partecipa, che nei giorni scorsi ha depositato un’interrogazione.

«Ci è stato segnalato, ma peraltro lo constatiamo tutti visto che la ciclabile è molto frequentata, che sono presenti parecchie buche, anche di dimensioni rilevanti, e molti raffazzonamenti nemmeno belli da vedere, oltre che di dubbia risoluzione – scrive Vedovelli, in quale allega delle immagini che documentano lo stato della ciclabile (foto) –. Siamo pure venuti a conoscenza di alcune cadute, anche di minori, e questo è un problema che naturalmente dobbiamo affrontare, in primis per l’incolumità fisica e poi per possibili richieste di indennizzo. Inoltre non è un bel biglietto da visita per i tanti cicloturisti che lo attraversano».

Il consigliere di minoranza, all’interno della sua interrogazione, chiede poi di far luce sul promesso collegamento ciclopedonale tra il Comune di Mezzolombardo e quello di Mezzocorona nel tratto che va dal ponte della Retta e che, passando per il bivio della Galletta, raggiungerebbe la stazione ferroviaria dei “cugini”.

«È un’opera promessa da tempo – spiega Vedovelli –. Non vorremmo facesse concorrenza, in termini di anni di promesse, all’indimenticabile piscina. Si tratta di un intervento che, oltre a permettere un nuovo piacevole collegamento, sarebbe utile anche per i tanti pendolari di Mezzolombardo che giornalmente si recano al lavoro a Trento, Bolzano o altre località prendendo il treno. Si metterebbe poi in sicurezza un tratto nel quale si sono ripetuti negli anni degli incidenti, purtroppo anche mortali».

