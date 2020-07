Morte pescatore in val di Sole: l’elettrodotto rispettava i limiti di distanza dal suolo

Stamane in consiglio provinciale nella tradizionale questione Time si è tornato a parlare di Bardosh Dajko il 52 enne di origine albanese che aveva deciso di trascorrere qualche ora pescando sulle rive del fiume Vermigliana a Ossana, rimasto folgorato nel tentativo di lanciare la lenza.

L’uomo aveva inavvertitamente colpito i cavi dell’alta tensione ed è morto sul colpo. (qui articolo)

Vanessa Masè ha chiesto se la Giunta intende sollecitare i produttori e distributori di energia elettrica perché provvedano in tempi rapidi all’istallazione di una segnaletica che indichi la presenza di elettrovie di attraversamento dei corsi d’acqua, fornendo alle associazioni di pescatori la relativa mappa di distribuzione dei fili perché queste le possano a loro volta dare ai loro associati.

L’assessore competente Tonina ha affermato che a seguito dell’incidente l’Agenzia per l’energia ha contattato Trenta per avere chiarimenti.

L’elettrodotto dove è accaduto il sinistro rispetta i limiti di distanza dal suolo prevista dalla normativa. La segnaletica però non è attualmente presente perché non richiesta dalla normativa e per motivi legati alla sicurezza della linea.

I gestori danno però regolarmente informazioni a chi svolge attività potenzialmente a rischio nei pressi delle linee. L’assessore s’è detto disponibile a confrontarsi con i gestori per evidenziare le richieste di associazioni e cittadini per evitare incidenti come quello avvenuto in val di Sole.

Dopo l’incidente il sindaco di Mezzana Giacomo Redolfi aveva dichiarato che sarebbe meglio rivedere il passaggio delle linee dell’alta tensione, troppo vicine ai centri abitati e posizionate a una quota troppo bassa a tal punto da essere toccate con una lenza.

