Maltempo, danni anche a Povo

Siamo in Via dei Ronchi a Povo dove è stata sufficiente la pioggia dell’altro pomeriggio per ridurre la strada nelle condizioni documentate dalle foto pubblicate sulla pagina Facebook “ Sei di Povo se…”.

Ed è andata anche bene perché nessun tombino si è intasato e gli scoli dell’acqua sono rimasti liberi e così ad arrivare sulla carreggiata, sono stati detriti e terriccio in grande quantità a causa di una manutenzione che non è mai stata fatta.

Nonostante le segnalazioni fatte dai residenti, in un punto della via sono stati raccolti gli scarti dell’asfaltatura che non è mai stata rimossa e che nessuno si è mai fatto carico di portarli via.

Il degrado è anche questo e se vogliamo continuare a considerare la collina di Trento come la parte buona della città, questo non è certo il modo di conservarla.

Di certo arriveranno altri acquazzoni, ma si spera che in tempi molto brevi l’amministrazione comunale tramite gli uffici competenti, decida di realizzare un intervento di messa in sicurezza che ormai non si può più procrastinare. (c.c.)

