L’Europa riconosce l’eccellenza delle Mele del Trentino con il marchio IGP

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Europea del relativo Regolamento di esecuzione, la Commissione europea riconosce ufficialmente il marchio di indicazione geografica protetta per le mele del Trentino – IGP. (indicazione geografica protetta)

Riguarda otto varietà di mele prodotte sul territorio. Si tratta di un riconoscimento importante in sede europea della qualità e reputazione delle mele trentine.

«Le mele del trentino ottengono la certificazione Igp e diventano la specialità Food ad Indicazione Geografica numero 303 per il nostro Paese. Un importante riconoscimento per un’altra delle tante eccellenze made in Italy» spiega la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova dopo il via libera definitiva alla registrazione dell’Igp Mele del Trentino nel registro europeo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette (Dop e Igp) e delle Specialità tradizionali garantite (Stg) contro imitazioni e falsi.

«L’Italia conferma ancora una volta la sua leadership europea nei prodotti di qualità certificata – aggiunge la Ministra – a riprova della forza competitiva del made in Italy nel mondo. Con un trend di crescita ininterrotto nel corso degli ultimi dieci anni, le Dop e Igp rappresentano un traino rilevante dell’agroalimentare italiano, su cui incidono per il 20%, superando i 16.2 miliardi di euro di valore alla produzione, come ha recentemente rilevato il Rapporto 2019 Ismea – Qualivita»

«L’esperienza italiana legata alle Dop e Igp rappresenta un patrimonio molto ricco non solo dal punto di vista economico ma anche territoriale e culturale, volano per lo sviluppo dell’economia locale e territoriale. Bisogna sempre tenere a mente come un prodotto locale, un’eccellenza o una tipicità enogastronomica del nostro territorio, è una risorsa su cui può e deve contare il nostro Paese. Un prodotto Dop, Igp, Stg più di ogni altro riesce a rappresentare all’estero, anche a migliaia di chilometri da dove è nato, la nostra identità, le radici della nostra cultura, le nostre più profonde tradizioni. La capacità di legare tradizione e innovazione» – termina Teresa Bellanova

Per presentare in dettaglio l’iter che ha portato al riconoscimento e i benefici attesi per il settore melicolo è stata organizzata anche una conferenza stampa per Giovedì 2 luglio alle ore 10.30 presso la Federazione Trentina della Cooperazione, sala Congressi (Via Segantini 10, piano terra)

Saranno presenti: per la Provincia autonoma: l’assessore provinciale all’agricoltura Giulia Zanotelli, per la Federazione: la rappresentante legale pro tempore Patrizia Gentil, per gli enti promotori: Michele Odorizzi presidente associazione temporanea di scopo “produttori di mele del Trentino” – consorzio Melinda, Rodolfo Brochetti vicepresidente associazione temporanea di scopo “produttori di mele del Trentino” – consorzio la Trentina, Luca Rigotti – presidente Gruppo Mezzacorona, Riccardo Forti – presidente Società Frutticoltori Trento – Sft, Silvio Bertoldi – Presidente S. Orsola e Silvio Canestrini, referente tecnico del dossier e dirigente settore mele del Gruppo Mezzacorona

