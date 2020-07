L’area ex Microleghe ancora nel degrado: Rovereto città che deve voltare pagina

Un’area oramai dismessa e che i cittadini di Rovereto conoscono bene. Una struttura attorno alla quale da tempo infinito si concentrano le polemiche, proprio per il degrado che la caratterizza.

Stiamo parlando dell’area della fabbrica ex Microleghe, ridotta ormai ad una latrina a cielo aperto e che nelle ore notturne si trasforma in accampamento per i senzatetto, ma non solo. Qui si concentrerebbe anche parte del giro di spaccio, delinquenza e prostituzione della città della Quercia.

Non lontano, a pochi metri dalla struttura, c’è il Comando dei Vigili urbani, probabilmente impotenti di fronte a una situazione oramai fuori controllo.

Pubblicità Pubblicità

A riportare al centro la questione della pericolosità di questa zona è la segnalazione di un papà roveretano raccolta da Daniele Demattè, che in una diretta tramite il suo profilo social ha denunciato a sua volta la situazione ormai insostenibile nella quale versa la struttura.

Del resto non è la prima volta che si parla dell’abbattimento di questo relitto industriale piazzato a ridosso del centro e della priorità del suo temporaneo isolamento, tramite l’apposizione di sigilli che impediscano l’accesso a terzi.

“E’ stato uno shock apprendere che un padre disperato è dovuto venire fino a qui nella notte per cercare la figlia gridandone il nome, perché questa enorme area raccoglie tutto il peggio di un fenomeno che negli ultimi cinque anni non si è riusciti ad arginare – sottolinea Demattè – . Ecco quindi la Rovereto del Sindaco Valduga e della sua amministrazione. Quella che ha bisogno di voltare pagina, perché la richiesta di sicurezza non dovrebbe essere appannaggio solo del centrodestra, ma un bene comune che appartiene a tutti“.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità