Il consiglio respinge la mozione di sfiducia a Kaswalder: «Io sempre imparziale. Ho risparmiato cifre a sei zeri nella gestione del Consiglio»

La mozione di sfiducia al presidente del Consiglio provinciale, presentata dalle minoranze (meno Alex Marini), con Paola Demagri prima firmataria, è stata respinta dall’aula alle 18 di oggi, con 20 no e 11 sì.

Il presidente Walter Kaswalder e Marini (Gruppo Misto) non hanno partecipato al voto.

In apertura di discussione – stamane – Ugo Rossi (Patt) aveva proposto al presidente di passare al vicepresidente Alessandro Olivi la conduzione dei lavori durante la discussione della mozione.

Pubblicità Pubblicità

E’ intervenuto Alessandro Savoi (Lega) auspicando che Kaswalder restasse invece al suo posto. Il presidente ha risposto che avrebbe presieduto la seduta, considerato che nella storia del Consiglio ci sono state altre situazioni analoghe e i predecessori Carlo Alessandrini (Pds, 1993-1996) e Mario Cristofolini (Civica Margherita, 1998-2003) rimasero al proprio posto durante l’esame della mozione di sfiducia nei loro confronti.

Solo Marco Giordani (Gruppo misto, 1996-1998) scelse di non presiedere il dibattito.

Prima della votazione Kaswalder ha spiegato di aver sempre «difeso con passione le istituzioni autonomistiche, ho sempre pensato che la democrazia partecipata e autenticamente popolare siano il presupposto stesso dell’autonomia. Credo nel ruolo del Consiglio come espressione diretta della partecipazione e come casa di tutti i trentini. Partendo da questo mio patrimonio ideale, credo di aver dimostrato imparzialità. Gli eventuali errori sono stati commessi in buona fede, sono una persona più passionale che diplomatica. Ho partecipato al noto incontro di Vigolo Vattaro solo perché invitato per un saluto dall’amministrazione comunale da me lungamente retta da sindaco. Non sono un presenzialista, rari sono i miei interventi sulla stampa e l’ultimo tendeva ad aprire un dibattito sulla situazione finanziaria della Provincia, non credo sia stato un atto eversivo. Quanto alla causa di lavoro, non è questa la sede per parlarne, ma il Consiglio ha diritto di pervenire al grado definitivo di giudizio. In questi mesi non ho rimpiazzato il segretario, evitando quindi costi aggiuntivi all’ente. Ho risparmiato cifre a sei zeri nella gestione generale del Consiglio, ho anche ridotto a 2 gli addetti alla Presidenza che prima erano 5. Vi chiedo di votare in coscienza».

Pubblicità Pubblicità



Come detto sulla votazione nessuna sorpresa ad eccezione del voto in dissenso dal proprio gruppo (PATT) di Lorenzo Ossanna che invece ha rinnovato la fiducia al presidente. Il consigliere provinciale del PATT ormai è da tempo in dissenso netto con il movimento a tal punto che i rumors vociferano di una sua imminente uscita dalle stelle Alpine.

Pubblicità Pubblicità