Cinema sotto casa a Lavis, il 6 luglio si comincia: ecco i film in programma

A partire da lunedì prossimo 6 luglio il cinema arriva sotto casa a Lavis.

Sono tantissimi i cittadini che hanno votato per scegliere i film che verranno proiettati nel corso dell’estate 2020.

I film scelti per le prime quattro settimane sono: Le follie dell’imperatore (dal 6 al 10 luglio), Chi ha incastrato Roger Rabbit (dal 13 al 17 luglio), Hercules (dal 20 al 24 luglio) e Alla ricerca di Dory (dal 27 al 31 luglio).

L’ingresso è gratuito ma è obbligatorio prenotare il proprio posto al numero 0461.248140.

Lo stesso film sarà proiettato per cinque volte nel corso della stessa settimana in cinque luoghi diversi, sempre alle ore 21: il lunedì alla scuola “Grazioli” in via Degasperi, il martedì al parco G. Rodari – Felti, il mercoledì nel cortile interno del municipio, il giovedì all’oratorio di Pressano e il venerdì in piazza Loreto.

In caso di pioggia la proiezione sarà annullata. Ognuno deve portarsi un cuscino o una coperta da casa.

