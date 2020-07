Casa Sebastiano: la provincia garantirà la continuità della struttura che ospita i ragazzi autistici

Girava voce che la provincia volesse tagliare circa 350 mila euro di fondi per Casa Sebastiano di Coredo.

Nella direzione dei possibili tagli dei fondi messi a disposizione dal servizio sanitario provinciale per Casa Sebastiano, di cui appunto si è sentito parlare, Pietro De Godenz oggi nella question time durante i lavori del consiglio provinciale ha chiesto alla giunta se questo è vero.

Se la cosa corrispondesse al vero – ha spiegato De Godenz – si vanificherebbe il lavoro svolto in questi anni da questo centro di eccellenza del Trentino e non solo nella presa in carico delle persone affette da autismo.

L’assessora Segnana ha chiarito che Casa Sebastiano è stata accreditata per svolgere una funzione di accoglienza residenziale e semiresidenziale per soggetti affetti da autismo ed ha ottenuto risultati molto soddisfacenti, nonostante il tasso di occupazione sia stato basso e non abbia garantito un utilizzo completo della struttura.

Alla luce di ciò, concluso il periodo sperimentale è stato comunque garantito il vuoto per pieno e si sono coperti i costi del personale dell’anno precedente, così come sono state garantite le coperture anche per l’anno in corso.

Tale criterio è stato adottato per agevolare la struttura, riconoscendone la grande valenza sociale.

Il 23 giugno l’assessore Stefania Segnana ha condiviso con Giovanni Coletti, (foto) presidente della fondazione trentina per l’autismo proprietaria del Centro Sebastiano, le linee di indirizzo pro futuro e un percorso di accompagnamento per creare una rete di occupazione e dare compimento al progetto.

«Avevo già saputo dell’incontro con il presidente Coletti, ha replicato Degodenz: questa è la strada giusta, anche aver garantito i conti fino a fine anno. L’importante è riconoscere il ruolo strategico di questa realtà».

Casa Sebastiano è un centro all’avanguardia che guida le persone con Disturbi dello Spettro Autistico in un percorso di riabilitazione tramite una serie di attività volte a sviluppare la propria autonomia.

Il tutto con l’ausilio di operatori, volontari e specialisti che rispondono ad un Comitato Scientifico che vanta tra i membri ben nove tra i maggiori esperti in materia a livello nazionale.

Questa struttura che è il top nel suo genere nasce dall’idea di un gruppo di genitori che nel 2017 hanno creato la Fondazione Trentina per l’Autismo. Così nell’aprile del 2017 è sorta Casa Sebastiano che prende il nome da un bambino autistico di 11 anni scomparso tragicamente in un torrente della Val di Sole.

Casa Sebastiano si estende su circa 4000 metri quadrati e ha anche conseguito la certificazione “ARCA Platinum”, che premia la sostenibilità grazie alle costruzioni in legno. Come detto in precedenza si tratta di un centro di altissimo livello che vanta anche una Stanza Multisensoriale Interattiva unica nel suo genere, in più ci sono laboratori di falegnameria, cucina, pittura, fattoria con animali e pet terapy, giardinaggio e tante altre attività che aiutano i ragazzi autistici nel percorso di crescita.

Casa Sebastiano è quindi un’eccellenza tutta italiana, ma sopratutto del Trentino, che deve essere valorizzata sia dalle istituzioni che dalle organizzazioni per far sì che diventi un punto di riferimento mondiale per la ricerca e la cura dei Disturbi dello Spettro Autistico.

Caratteristica unica è che la struttura è stata costruita dall’unione fra le istituzioni e i privati che hanno creato qualcosa che si distingue per l’eccellenza e per la funzionalità. Sono questi gli obiettivi che la politica dovrebbe porsi e questi i risultati che dovrebbe ottenere, concentrando in modo saggio gli sforzi economici.

Purtroppo gli esempi come quello di Casa Sebastiano sono l’eccezione che conferma la regola, ma il personale auspicio di tutti è che presto, invece, diventino di fatto la regola nel nostro paese