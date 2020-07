“Canova Regna”: sgominata una baby gang con l’arresto di 8 minori per droga

All’alba di questa mattina la Polizia ha arrestato 8 minorenni residenti a Trento ed in provincia. Gli indagati, tutti con meno di diciotto anni oppure appena maggiorenni, sono stati collocati in parte in una comunità fuori regione mentre per altri 4 è stato previsto l’obbligo di permanenza in casa.

Le indagini, portate avanti da ottobre 2019 dalla Squadra Mobile, sono state avviate quando uno dei ragazzi raggiunti dalle misure cautelari è stato trovato da alcuni agenti con circa 300 grammi di marijuana.

Le successiva attività investigativa della Polizia ha consentito di accertare come i minori facessero parte di una compagine più ampia, associata e ramificata sul territorio, dedita alla vendita di droghe come hashish, marijuana e cocaina, non disdegnando anche di imporsi con metodi violenti laddove vi fossero stati debitori inadempienti.

Pubblicità Pubblicità

Il territorio del capoluogo trentino è stato suddiviso in vere e proprie “piazze di spaccio“. A nord, Gardolo, Canova e Roncafort; a sud, Aldeno e Ravina. A ciascun affiliato il compito di gestire lo smercio al dettaglio degli stupefacenti nei luoghi assegnati.

Al vertice del gruppo è stato individuato uno dei minori portato poi in una comunità al di fuori del Trentino Alto Adige e divenuto maggiorenne nel corso delle indagini. Il ragazzo è ricorso più volte alla minaccia e alla violenza nei confronti dei vari pusher insolventi, oppure di coloro che avessero manifestato l’intento di collaborare con le Forze dell’Ordine.

Nel corso delle indagini è anche venuto alla luce come la clientela dei consumatori di stupefacente fosse per la maggior parte coetanea degli stessi venditori. Pertanto, la “domanda” veniva alimentata da ragazzi adolescenti oppure appena maggiorenni.

Pubblicità Pubblicità



Il parco Canova a Gardolo e le abitazioni degli arrestati sono i luoghi dove sono avvenute la maggior parte delle cessioni di droga. Proprio il parco veniva invocato dagli stessi minorenni con l’espressione “Canova Regna“ per esaltare la forza del gruppo.

Il contatto per lo spaccio avveniva con una telefonata dai toni apparentemente neutri ma in realtà, attraverso un codice collaudato e con l’uso di un linguaggio criptico, si stipulavano accordi per le successive cessioni, formalizzate tramite social e servizi di instant messaging per eludere le attività investigative.

Pubblicità Pubblicità

Se il pusher contattato non avesse avuto al momento la disponibilità di stupefacente, dirottava l’acquirente da un suo pari in grado di offrirgli la droga desiderata.

Le indagini della Squadra Mobile continuano ora per risalire ai fornitori dello stupefacente della baby gang.